年假9天...台中19件火警4死6傷　18件天冷用電超載釀

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計春節期間（1月20日至28日）9天期間，全市共發生19件住宅火警，造成4人死亡、6人受傷悲劇，起火原因除了1件是燃放鞭炮引起之外，其餘18件全是電器設備引起，由於民眾返鄉過年，家人一下子變多，加上天冷用電量大增，一時無法負荷而起火，消防局呼籲使用延長線等電器用品必須注意是否超載，住家勿堆積雜物，避免增加火載量，保持逃生暢通。

▲▼台中消防局統計，年假9天中發生19件火警，造成4死6傷悲劇，幾乎都因天冷用電超載引起。（圖／民眾提供，下同）

1月20日上午6點11分，北區三民路三段一棟5層樓RC建築，6樓石綿瓦加蓋火警，救災人員成功引導5名民眾下樓，無需送醫。

1月21日下午4點49分，大雅區永和路一棟2樓磚造、3樓鐵皮加蓋住宅火警，3人受傷，1名男性無呼吸心跳。

1月24日凌晨1點32分，烏日區成功西路1樓住宅火警，1名男性明顯死亡。

1月24日晚上10點02分，北區東光東街住宅一棟7樓集合住宅、8樓鐵皮加蓋火警，無人受困。

1月26日上午7點14分，大里區爽文路一棟2樓住宅火警，初判起火處在1樓後方儲藏室，因燃放鞭炮後的鞭炮屑還有殘火，無人受傷。

1月26日晚上7點40分，北區篤行路335巷3棟2樓連棟住宅火警，1死2傷。

1月28日凌晨4點18分，豐原區三豐路二段住宅火警，1樓客廳有雜物，1死1傷。

消防局簡任技正林裕芳表示，19件火警中，其中有5件造成人員傷亡，起火原因幾乎都是電器設備引起，在外工作的家人返鄉過年，人數一下子變多，加上天冷，不論煮食或是使用電暖器，耗電量都比平日大增，每個延長線都插上過多插頭，一下子負荷不了自然就會起火。

林裕芳呼籲，除了注意延長線勿過載，人離火熄之外，居家環境勿堆積雜物，避免發生火災時增加燃燒速度及火載量，並且保有逃生動線及暢通，燃放鞭炮時也要觀察金紙餘燼是否完全熄滅，建議安裝住宅用火災警報器，提早示警提早應變。