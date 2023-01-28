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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營新戰將揭柔情　凌濤與太太相戀15年「一個瞬間就知道是她」

▲▼ 凌濤全家出動一起拚選戰 。（圖／凌濤提供）

▲凌濤全家出動一起拚選戰。（圖／凌濤提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

頂著「朱家軍」身份的凌濤，去年年底投入桃園市議員選舉，不僅是國民黨史上最年輕的文傳會主委，更是國民黨內的砲火新生代。不過，外界不知道的是他與太太愛情長跑15年，凌濤接受《ETtoday新聞雲》訪問時，細細道出他們的浪漫愛情史。

凌濤曾任國民黨青年團總團長暨中常委，於美國康乃爾大學取得碩士學位，2019年返台任朱立倫辦公室發言人，2021年出任國民黨文傳會主委，成為史上最年輕的主委；2022年則投入桃園市議員第一選區選舉。

凌濤在工作上的表現可圈可點，但太太給予的支持，才是凌濤最大的助力。凌濤是天秤座，太太是雙魚座，兩個人的個性天壤之別，但也是互相互補，凌濤提到，兩人是政大政治系同班同學，大一與太太一同參與辯論社團，太太的邏輯思考清晰，兩人遇到辯論議題時常聚在一起討論，加上太太個性善良、待人溫暖，「一個瞬間就知道就是她了」，很快兩人就相戀成為「班對」。

▲▼ 凌濤全家出動一起拚選戰 。（圖／凌濤提供）

凌濤與太太在他們25歲時結婚，凌濤感激地表示，雖然他們兩個個性截然不同，他屬正向派、太太屬內斂派，但他做什麼太太都非常支持，甚至凌濤出國兩年進修，太太也沒有任何怨言，一直到凌濤在美國讀書兩年後，太太才赴美留學，但最後也因凌濤希望回台工作，太太也愛相隨的提早返台。

「現在每天晚上11點之後，是我與太太的聊天時間」，凌濤開玩笑表示，聊天內容彼此有沒有聽進去雖然不知道，但他認為這是個很好的相處時間。同時太太也會給予他最大的空間，給他很多支持，讓他在各種政治想像中，能夠盡情發揮。

凌濤與太太相愛至今已15年，兩人婚後生下女兒。凌濤笑說，在選舉前真的沒有太多時間可以陪家人，現在盡量撥時間給家人，老婆、女兒有時間也會一起出動做選民服務，「雖然不能常陪他們，但就盡可能大家可以一起」。問到會不會想再生第二胎？凌濤笑說，是會想啦，但也要看時間。言語中不難看出凌濤現在事業、愛情、家庭均滿意的狀態。

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