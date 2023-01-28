「兒子結婚」跟「女兒癌末」同時來！她蠟燭兩頭燒：只能偷偷哭

▲大喜大悲的情緒同時來，讓地方媽媽難以適應。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

大喜大悲的事情同時出現，真的會不知如何整理情緒…一名剛升格當阿嬤的地方媽媽說，近期她生命出現3件大事，就是「喜悅孫女+兒子結婚+大女兒癌末」！她必須用不同心境面對兒子的喜事，以及花光積蓄仍無法挽救寶貝女兒生命的悲痛，巨大的情緒波動讓她快受不了，只能偷偷掉淚。

地方媽媽把心情化做文字，在臉書社團【匿名公社】說，「請讓我發洩一下，我內心真的好苦…癌末的大女兒幾乎花光我的積蓄卻還是沒望，同時間又要準備兒子的婚禮，同時間孫女來報到！我必需用不同的心情去面對及處理這些事，所有的所有都只能隱藏在內心，偷偷的掉眼淚，在兒媳這邊是喜事，在女兒這邊是哀傷的。」

網友看到紛紛留言說，「你現在需要的是放下與接納」、「不要想太多，該來的終究會來，不要留遺憾就好！」、「趁還有時間跟體力，快樂的陪伴彼此！別浪費時間在哭泣跟愁眉苦臉…多拍點開心的照片！」、「辛苦了，蠟燭多頭燒」、「酸甜苦辣各種滋味在心頭」

地方媽媽看到留言也回應，「內心真的苦，外人無法體會，每天必須情緒切割；感恩大家，不管是良言或逆語，都謝謝你們。」