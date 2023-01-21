新郎、新娘遭賓客疊羅漢狂壓「倒地淪玩具」！拜堂被巴頭逼敬禮

▲新人碰到低俗婚鬧，遭壓在地上拉扯。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

山東省臨沂市日前發生低俗的婚鬧事件，一對新人結婚時，遭到親友惡搞「疊羅漢」，被壓在地上，甚至還有人動手動腳，強押新郎、新娘拜堂，舉止十分荒誕，也引起當地官方關注，當地婦女聯合會也出言譴責這種行為。

綜合陸媒報導，這對新人19日舉行結婚儀式，沒想到過程中遭到惡搞，2人被壓在地上，上方還有許多親友玩「疊羅漢」，直接將2人死死壓著，就算反抗也遭到反覆拉扯，還有男性不斷拉扯、觸摸新娘，行為舉止十分荒唐。

此外，新郎、新娘拜堂時還被強按著頭互相敬禮，明明是甜蜜的典禮，過程中卻充滿了強迫與侮辱，身為主角竟淪為玩具任人擺布，相當恐怖。

▲▼新人拜堂時遭到親友強押頭部，甚至還被「人體疊羅漢」壓在地上。（圖／翻攝《網易新聞》）



由於山東先前就曾因低俗的婚鬧引起關注，當地政府曾提倡「移風易俗」，要求別再做這種事，沒想到竟然又爆發類似事件。當地政府同樣注意到這件事情，後續將上報官方，希望能明令禁止。

對此，山東臨沂陵縣的婦女聯合會也出面喊話，提出了3點倡議，呼籲民眾以後辦婚禮時盡量節儉，抵制鋪張浪費的行為，不要講排場、互相攀比，實踐良好的社會風氣。

當地婦聯會建議，為了遏止婚鬧的風氣，希望大家能一起做到，分別是不能強脫新郎、新娘的衣物，或是要求佩戴有商文化的服飾、不能以親吻、摟抱的方式侮辱或猥褻新娘、伴娘，也不能有潑灑異物等行為，更不能要求新人做出不雅的表演，同樣不要傷害新人、親友的身體等，一同建立文明的婚禮禮節。

婦聯會提到，廣大的婦女同胞應該要有自覺，帶頭抵制這些醜化新人的鬧劇，更不能做出有安全疑慮的事情，杜絕這種歪風邪氣。