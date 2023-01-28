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汐止土石流沖民宅！「清潔女超人」挺進災區...民眾超感動

▲▼ 屆齡退休的汐止區清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理，住戶們滿滿感謝 。（圖／環保局提供）

▲ 屆齡退休的汐止區清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理，住戶們滿滿感謝 。（圖／環保局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市汐止伯爵山莊2022年發生台電高壓電塔下方的護坡擋土牆崩裂，土石沖入民宅，住戶被迫撤離，事後回到家見到的是一片狼藉、滿是土石的家園，屆齡退休的汐止區清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理，住戶們滿滿感謝，環保局表示，鄭煥玲工作認真屢獲獎受肯定，還是新北旗幟環保袋鼻祖！

▲▼ 屆齡退休的汐止區清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理，住戶們滿滿感謝 。（圖／環保局提供）

2022年10月，台灣南部巴士海峽通過的尼莎颱風外圍環流和東北季風產生共伴效應，北台灣多處土石災情和積淹水，其中，新北最為慘烈的地方為汐止伯爵山莊先是發生落石，不久後發生土石流，市府緊急疏散住戶。

風雨過去之後，民眾見到家園滿滿汙泥，欲哭無淚，清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理。新北市環保局表示，鄭煥玲工作認真，在職期間自我砥礪，陸續取得甲種勞工安全衛生業務主管、採購專業人員基礎訓練及汽車修護進修班等合格結業證書。

鄭煥玲也常鼓勵隊員精進知能，隊員人人身懷絕技，報考高空作業車、鏟裝機、挖掘機、移動式起重機操作，不管任何清潔任務，鄭煥玲的隊總能有效應對各種突發事件。

▲▼ 屆齡退休的汐止區清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理，住戶們滿滿感謝 。（圖／環保局提供）

其中，最值得一提的是，鄭煥玲是新北旗幟環保袋鼻祖，她發現每年選舉完就會有一堆廢棄旗幟要銷毀，2013年她靈機一動，以廢棄廣告旗幟布製作再生環保袋，隊員們之後變化出成了購物袋、飲料提袋、圍裙、工作包等創意，是跳蚤市場的搶手貨，現在不但做出口碑，老隊員們也將手上的這門功夫傳承給7年級的年輕隊員，讓愛地球的心，延續下去。

▲▼ 屆齡退休的汐止區清潔隊長鄭煥玲帶著隊員挺進災區，協助住戶清理，住戶們滿滿感謝 。（圖／環保局提供）

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