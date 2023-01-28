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立大功！住宅火警報器阻災20件　彰化23鄉鎮裝設率100%

▲裝設住宅火警報器成功阻災。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣消防局全面推動全縣廣設住宅火災警報器，除了彰化市、員林及鹿港以外，其餘23鄉鎮裝設率達100%。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為加強住宅火災即時預警，彰化縣消防局全面推動全縣廣設住宅火災警報器，除了彰化市、員林及鹿港以外，其餘23鄉鎮裝設率達百分百，有20件火警因此成功讓住戶及時逃生沒有造成人員傷亡，消防局呼籲，若民眾有申請住警器補助需求可攜帶身分證、相關證明文件至鄰近消防分隊申請，或以線上申請。

消防局指出，去年12月06日中午12時07分彰化市公園路發生住宅火災，現場為4樓RC建築物、作為出租套房使用，一樓房間內起火燃燒，濃煙沿著樓梯間竄升至四樓並瀰漫整個樓梯間，火災當時內部共六位房客，所幸第一時間梯間走廊裝設之住宅用火災警報器即時偵測到火災發生，發出警報聲響，在消防人員抵達前已有五名房客自行下樓逃生，一名房客由消防人員協助引導下樓，無人員受傷。

▲裝設住宅火警報器成功阻災。（圖／彰化縣消防局提供）

▲裝設住宅火警報器成功阻災。（圖／彰化縣消防局提供）

消防局災害預防科長蔡佳洲指出，政府為加強住宅火災即時預警，於消防法第6條規定，住宅場所的管理權人應設置「住宅用火災警報器」，今年已經成功阻災20件，本縣為有效提升縣民居家防火安全，降低住宅火災致災率，已經全面開放居住或設籍於縣內，尚未申請之民眾皆可申請住警器補助(數量有限)，以申請1次為限，同一地址不重複補助為原則。

若民眾有申請住警器補助需求，消防局提醒，可攜帶身分證、相關證明文件至鄰近消防分隊申請，或以線上申請（網址：https://reurl.cc/R6633z），將有專人與您聯繫後續申領及安裝事宜。住警器如有不足請自行購買並依法設置於家中寢室、廚房、樓梯及走廊，才能全面防護家人安全。

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