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大陸 大陸焦點 特派現場

大媽一秒變身「瑤族大祭司」！氣場全開200萬人狂讚　本尊神回

記者鄭思楠／綜合報導

「少數民族變裝」話題近日在陸網爆紅，抖音網紅「瑤家小小姐」也發出一則變裝影片，秒獲全網超200萬點讚，被網友稱為「大祭司」、「變裝天花板」。隨後，本尊現身回應，自己是瑤族人，來自廣西恭城瑤族自治縣，目前是一名返鄉創業者，影片紅了後也有公司找她直播帶貨但目前還未接受，影片方向主要還是宣傳瑤族民族文化。

▲▼瑤族大祭司。（圖／翻攝自影片）

▲大媽變身瑤族大祭司。（圖／翻攝自影片）

據《桂林晚報》報導，影片中，一名穿著加長居家棉服的「大媽」，轉身手落之間，瞬間變裝，一席瑤族裝扮英姿颯爽，氣場全開，壓迫感十足。網友們更是直接給她起名「瑤族大祭司」，紛紛表示「霸氣十足」，「這氣質絕了」。

這個紅遍全網的變裝瑤族女孩，來自桂林恭城瑤族自治縣，女生周小小（化名）回應，「接下來，除了繼續製作大家喜愛的變裝影片，還想要做更多科普性的內容，比如瑤服的花紋代表什麼，什麼時候應該穿什麼樣的服裝……。」

▲▼瑤族大祭司。（圖／翻攝自影片）

▲她換上瑤族服裝氣場十足。（圖／翻攝自影片）

除了宣傳瑤族文化，對於家鄉，周小小心裡還有更多的想法，「現在老家年輕人基本都出去外地工作，村裡有很多留守的老人孩子。我想帶動這些留守的老人、婦女，一起來製作瑤服，讓他們有一份收入，甚至會有一些年輕人加入進來，留在家鄉。」

她還在計劃著，把製作瑤服的手工藝，通過培訓班的形式傳授給有興趣的人，讓瑤服製作的手藝，能夠有更多人一起，一直傳承下去。

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