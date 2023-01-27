快訊／好冷啊！氣象局深夜發布「低溫特報」　最低探6度以下

▲27日22:00低溫特報。



記者董美琪／綜合報導

氣象局27日（初六）22點04分針對全台持續發出「低溫特報」，今（27）日至29日寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明（28）日台南以北、南投、宜蘭、花蓮、澎湖，金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫機率。

氣象局表示，寒流南下，今晚到明天（28日，初七）天氣非常寒冷，各地都容易出現局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北台灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比今天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。

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▲台20線25日清晨下起今年第一場雪。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



明天的水氣比今天少，除了基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴；北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪的機會，行經山區道路請慎防積冰或路面濕滑現象。

風力明顯偏強，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖及苗栗至台南內陸易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區、金門及北部、高雄內陸亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；懸掛物、大型廣告看板、招牌等物品應加強固定，戶外行車、海邊活動請特別注意安全。

低溫特報有效時間：2023/01/28 18:00:00

今(27日)晚至明(28日)白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率。

新竹市、彰化縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

注意(警戒)事項：

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。