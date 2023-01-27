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一日3餐都偷同間超商！　新竹艱苦男落網自爆：真的很餓又沒錢

▲新竹艱苦男一日3餐都偷同間超商　落網辛酸：真的很餓又沒錢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子因沒錢吃飯，加上患有疾病就業困難，飢寒交迫下前往超商偷東西。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新湖分局後湖派出所於近期破獲搶奪及連續竊盜案嫌犯。一名男子在一日內連續三次於同一家超商搶奪及竊盜，造成商家財物損失，全案詢後依搶奪、竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

後湖派出所近期接獲民眾報案，稱一名男子在便利商店強行搶奪陳列販賣的香菸。當日早上6時許，男子進入便利商店，趁店員不及防備時進入櫃檯內搶奪店員手上的香菸、上午10時許，男子再次進入便利商店內偷取豬肉乾、飲料等零食，店員發現後隨即至派出所報案。

警方獲報後立即著手偵辦並加強線上巡邏警力，同日下午5時許，男子故技重施，竟然三度進入超商竊取香菸、礦泉水、冷凍食品等食物。

▲新竹艱苦男一日3餐都偷同間超商　落網辛酸：真的很餓又沒錢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼男子趁店員不注意，走進櫃台內搶了香菸就跑。

▲新竹艱苦男一日3餐都偷同間超商　落網辛酸：真的很餓又沒錢。（圖／記者陳凱力翻攝）

店員確認男子就是「三顧茅廬」的小偷後，隨即大聲呼叫警方，巡邏警力獲報後隨即前往逮捕犯嫌，同時查獲身上還沒付錢的商品，全案移送新竹地檢署偵辦。

據了解，男子因身體因素就業困難，經濟情況並不太好，他說實在因為餓得受不了，又沒錢，才會去家裡附近的超商偷東西吃，三次犯案所得金額總共約300多元。

▲新竹艱苦男一日3餐都偷同間超商　落網辛酸：真的很餓又沒錢。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼男子總共搶奪了2包菸、一盒小籠湯包、一瓶礦泉水與一瓶飲料，價值約300多元。

▲新竹艱苦男一日3餐都偷同間超商　落網辛酸：真的很餓又沒錢。（圖／記者陳凱力翻攝）

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