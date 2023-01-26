賊行竊失風求饒「年關難過」！　南港警登門逮毒品通緝犯

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市政府警察局南港分局同德派出所日前接獲民眾報案，指稱有陌生男子闖入家中欲竊取財物，失風後竟懇求「年關難過，請饒過我」，並稱未偷任何物品，隨即倉皇逃逸。經警方調查後鎖定陳姓毒品通緝犯，並循線將其逮捕移送法辦。

▲陳男行竊失風，倉皇逃離現場。（圖／記者張君豪翻攝）

警方專案小組獲報到場後觀察報案人住宅門窗未遭破壞，研判嫌犯係由公寓樓梯間攀越至其住宅陽台，並據屋主所述犯嫌身形及衣著等特徵擴大周邊查訪及追查，發現嫌犯竟從當日下午4時許即於犯案地點周邊觀察鎖定住戶，潛伏時間長達4小時之久；另警方於現場查獲嫌犯遺留之鑰匙、手機、板手及開鎖工具等犯案工具，遂依勘查跡證及物證鎖定陳姓毒品通緝犯後，立即前往犯嫌位於新北之租屋處將其逮捕歸案，全案調查後移送士林地方檢察署偵辦。

南港分局呼籲，年節將近，慎防宵小犯案，若有發現可疑人士出入，請速撥打110報案專線，全民共同防竊，才能安心過好年，另春節期間民眾有外出旅遊探訪親友情形，警方有提供舉家外出巡邏服務，可至轄區派出所或撥打110申請，竭誠為民服務，使民眾在舉家外出時，能安心外出旅遊，以確保財產之安全。

▼警方鎖定嫌犯身分後前往其租屋處逮人。（圖／記者張君豪翻攝）