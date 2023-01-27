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Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！　終於等到了

▲▼ 。（圖／NETFLIX）

▲NETFLIX 2月片單出爐！（圖／NETFLIX）

記者邱晟軒／綜合報導

春節10天連假即將邁入尾聲，串流平台 Netflix 今（27日）也公布2月下架片單，其中包括暢銷小說改編電影《達文西密碼》、雷利史考特執導史詩大片《王者天下》、浪漫愛情經典《第六感生死戀》都將陸續下架，想要在春節連假重溫、補齊經典，動作要快了！

不過，2月仍有許多值得期待的電影、影集即將上架，包括了湯姆克魯斯主演《不可能的任務》系列、《歌喉讚》、《侏羅紀公園3》、《飢餓遊戲》；影集方面也相當熱鬧，其中許多劇迷期待已久的最新季《安眠書店》終於要上檔，不少網友紛紛嗨喊「安眠書店終於有第四季了」、「安眠書店來了」。

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▲▼ 。（圖／NETFLIX）

Neflix 2月即將下架的電影及影集名單：

電影類

2/1：王者天下
2/6：西遊:伏妖篇
2/15：人魔、長城、禁入墳場
2/28：達文西密碼、第六感生死戀、不完美的正義

影集類

2/16：與卡戴珊同行:第9-10季、魯保羅變裝皇后秀:全明星賽:第4季
2/28：狂放時尚圈:第1-4季、刀劍神域:Alicization War of Underworld

▲▼ 。（圖／NETFLIX）

▲《安眠書店》第4季來了！恐怖情人Joe巴黎回歸 。（圖／NETFLIX）

Neflix 2月即將上架的電影及影集名單：

電影類：

2/7：花漾女子
2/10：無名弑
2/12：分歧者3:赤誠者
2/15：歌喉讚2、歌喉讃3、騎士出任務、不可能的任務系列
2/16：熊麻吉、侏羅紀公園3
2/22：異客
2/23：我是千尋
2/24：我家有鬼、飢餓遊戲

影集類

2/1：名偵探柯南:犯人・犯澤先生、BLEACH死神:第1-3季
2/5、女神降臨
2/9：安眠書店:第4季:第一部
2/10：戀愛大戰
2/15：第9節課、哲仁皇后
2/16：最愛:第1季、衝吧烈子:第5季、月薪嬌妻:第1-2季
2/21：夏天不上班
2/23：外灘探秘:第3季
2/24：Formula1:飆速求生:第5季
2/28：慾罷不能:德國篇

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