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春節在家想追劇？遠傳friDay公布賀歲片單

▲燈籠,風鈴,窗簾,看電視,看電影,追劇,農曆7月。（圖／unsplash）

▲春節片單公布。（圖／unsplash）

記者陳俐穎／綜合報導

春節連假想看電影媽？遠傳friDay影音也公布賀歲片單，此外假期間也推出多項超值優惠，1/18到2/28購買指定儲值方案，75折再抽開運好禮，限時送超商咖啡及會員點數兌換好禮。

遠傳friDay影音春節賀歲片單，除了優質微科幻台劇《你的婚姻不是你的婚姻》五部單元劇《聖筊》、《尾號1314》、《恭請光臨曾賈府喜事》、《梅莉》、《沙之書》不容錯過外，首推每部都是話題之作的大勢韓流，包含跟播韓劇《朝鮮精神科醫師劉世豐2》、《紅氣球》，獨家韓劇《財閥家的小兒子》、《觸G核心》，以及熱播韓劇《酒鬼都市女人們2》。歡樂韓綜《Running Man》、《玩什麼好呢？》、《認識的哥哥》、《驚人的星期六》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》等，也是假期間放鬆心情、闔家觀賞的好選擇。

此外，日劇迷與電影咖也有福了，獨家日劇《女神的教室》，跟播日劇《要是說了100萬次就好了》、《Get Ready！》、《占領大醫院》、《警視廳Outsider》、《喜歡喜愛汪汪！》；票房賀歲強檔則有《捍衛戰士：獨行俠》、《小小兵2：格魯的崛起》、《媽的多重宇宙－院線版》、《信用詐欺師JP：英雄篇》、《雷神索爾：愛與雷霆》、《闔家辣》，年假期間都可於遠傳friDay影音觀賞。

遠傳friDay影音1月也陸續上架多部強檔新片，《五星饗魘》是部由安雅泰勒喬伊、尼可拉斯霍特、雷夫范恩斯主演的黑色喜劇，用驚悚諷刺現代人追逐星的迷思，票房破千萬佳績。《無間行動》改編自犯罪小說《三秒風暴》，由捍衛任務團隊打造，藉由視覺體驗最真實的FBI臥底越獄生存遊戲。《天劫高手》是《鋼鐵英雄》金獎提名男星梅爾吉勃遜主演的最新犯罪強片，由「飛行大盜」真人真事震撼改編。還有《花樣年華 4K修復》，為國際大導王家衛傳世經典之作，帶觀眾重溫香港金像獎影帝梁朝偉和影后張曼玉同台飆戲。

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