從猶豫到義無反顧　陳建仁接閣揆心境曝光

記者蘇晏男／台北報導

蔡英文總統今（27日）正式宣布，前副總統陳建仁出任新閣揆。陳建仁說，年假期間蔡英文徵詢他接任院長時，確實相當猶豫，但考量到台灣面臨疫後重建的挑戰時，他必須放下自我，當在蔡英文任期最後一哩路，需要他來共同承擔時，他有一種義無反顧的心情；陳說，「我樂於回饋自己的能力與專長」，而他總是努力從台灣的需要看到自己的責任，責任來，他就勇於承擔。

▲蘇貞昌、蔡英文、陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院在農曆年前審查完112年度中央政府總預算後，行政院長蘇貞昌隨即宣布請辭，將於春節過後總辭。總統府今上午10時舉行記者會，蔡英文、蘇貞昌與陳建仁皆出席，會中蔡宣布由陳建仁組閣。

陳建仁致詞時，特別感謝了蘇貞昌。陳說，蘇貞昌擔任行政院長四年時間，穩定政局，也協助蔡英文順利連任，以及三年來用盡全力帶領行政團隊，度過百年大疫，且推動很多有效方案、政策，讓台灣在疫情期間社會安定、經濟發展，受到世界矚目；蘇的團隊很有效率，得到民眾信任。

陳建仁說，他1997年開始參加數次公職工作，有與很多位行政院長共事的經驗，所以深深瞭解蘇貞昌過去四年的表現，確實不是簡單的事情，「我在這裡要恭喜院長，蘇院長你真的是很棒，而且有你台灣真好。」語畢，陳建仁帶著笑容轉側身向蘇貞昌鞠躬。

隨後話鋒一轉，陳建仁坦言，當蔡英文年假期間徵詢他接任閣揆時，他心裡確實相當猶豫，因為除須放下他手邊的學術工作及很多國際學術交流合作計畫外，誠實地說，要接下蘇貞昌這麼傑出的棒子，並延續蘇的成績，確實是個艱難挑戰。

但陳建仁認為，在全球與台灣面臨疫後重建的挑戰時，必須放下自我，並考慮如何承擔，讓台灣變更堅韌、更永續；在蔡英文領導六年間，經濟實力跟國際地位都站上歷史新高，推動很多結構性改革跟社會經濟發展，讓台灣轉型升級，逐漸成為2300萬人心目中理想的國家，「我很慶幸參與這樣一個辛苦，但是光榮的過程，也很欣慰看到國家正朝正確的方向來邁進」，如今在蔡英文任期最後一哩路，需要他來共同承擔時候，他有一種義無反顧的心情。

陳建仁說，他熱愛學術工作，每次受邀參加公共服務工作，對他來說都是意外的生命旅程，但他有幸得到國家不斷栽培，這是很大福分，所以當國家有需要時，「我樂於回饋自己的能力與專長」，無論是2003年SARS期間當任衛生署長、2016年擔任蔡英文副手或今天出任行政院長，他總是努力從台灣的需要看到自己的責任，責任來，他就勇於承擔。

陳建仁表示，他常期許自己要存公義、好憐憫、長存謙卑的心，台灣在疫後復甦期間，面對許多國內外嚴峻挑戰，行政院團應該更體察民意、重視溝通，且善用經濟、財政實力，讓受薪階級、育兒家庭及弱勢者生活得到溫暖照顧。

為達成蔡英文交付的四大任務：穩健邁向疫後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業，陳建仁表示會展開必要的調整；陳也說，疫後強化經濟韌性、環境韌性、社會韌性是很重要的目標，並延續現在福國利民的方案。

陳建仁表示，未來五百多天，行政團隊會努力穩健推動各項政策，確保台灣人受到政府最好照顧，責無旁貸，而這不只是他跟行政團隊該努力的外，政務推動也需要全體人民團結一致。最後陳說，行政團隊上路後一定全力以赴，在關鍵的每一天為國打拼，祈願天佑台灣。