　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小吃攤老闆「抱瓦斯桶」輕生獲救遭判刑　躲宜蘭種菜遭通緝

瓦斯,瓦斯桶（圖／CFP）

▲他抱瓦斯桶想不開，煤氣味飄散引注意，最後被判刑3個月未到案遭通緝。（示意圖／CFP）

記者邱中岳／台北報導

新北市新店區2022年3月1名謝姓小吃攤老闆因為被朋友騙光積蓄，竟然企圖抱瓦斯桶輕生，民眾聞到煤氣味報警，警消到場將人救下，謝男被依公共危險罪移送，事後遭判刑3個月，但他躲到宜蘭山區，不清楚狀況，遭北檢發布通緝，後由警方通知到案。

據了解，67歲的謝姓男子原本從事小吃店生意，卻遭朋友詐騙，整個心血付之一炬，一時想不開，竟在2022年3月8日晚上9時許，在新店住處企圖開瓦斯輕生。

謝男雖然將門窗都用布條、膠帶封住，但煤氣味仍飄散到整個大樓，鄰居聞到味道後立刻通知警方到場處理，警消獲悉到場，謝男還沒點著火勢就被當場勸下。

事後謝男被依照公共危險罪送辦，最後遭判處3個月有期徒刑，得以易科罰金9萬元，但謝男沒有出庭執行、或者繳納罰金，遭到台北地檢署發布通緝。

警方事後聯繫謝男，他自稱跑到宜蘭山區種田，經過警員勸說之下，搭車前往台北市配合警方到案，最後由警方移送台北地檢署歸案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／大樂透「初六2.3億頭獎」獎號出爐！162組百萬大紅包
發票號碼「差一碼中頭獎」！　她對獎完崩潰了
雞排妹走春被嗆「太廢」！公開2景點　網：根本人生導師
快訊／陳建仁公布首波內閣名單　她確定接海委會主委
壯男高鐵「怒掐阿嬤」還罵破麻　畫面曝光
新竹老闆「十指截肢」賣甜不辣討生活！4屁孩路過嗆：怎沒餓死
狂威重返美職　妻子IG透露好消息
過年衝南部！「超悲劇時間軸」曝光　他悲喊：吃飯才30分鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男違規過馬路被撞飛！鞋子噴飛　正面向下趴地一攤血

小孩撞熱湯被燙傷　店家積極關心賠了快50萬…卻得到家屬更扯要求

壯男高鐵「怒掐阿嬤」還罵破麻、欠人X　只因不爽年輕人坐博愛座

屏東鹽埔土雞場感染禽流感　撲殺1萬9677隻黑羽土雞

小吃攤老闆「抱瓦斯桶」輕生獲救遭判刑　躲宜蘭種菜遭通緝

一日3餐都偷同間超商！　新竹艱苦男落網自爆：真的很餓又沒錢

快訊／快改道！國1北向八堵出口大貨車自撞　南北雙向匝道封閉

獨／慾望太強害傳播妹受不了　軟爛男「出賤招」讓警察拳頭硬了

恐怖三寶片！廂型車右轉竟衝對向　6機車等紅燈衰遭撞噴釀3傷

快訊／遊蝴蝶谷瀑布摔倒！登山客「扭傷腳踝」動不了　警消急救援

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

高雄男違規過馬路被撞飛！鞋子噴飛　正面向下趴地一攤血

小孩撞熱湯被燙傷　店家積極關心賠了快50萬…卻得到家屬更扯要求

壯男高鐵「怒掐阿嬤」還罵破麻、欠人X　只因不爽年輕人坐博愛座

屏東鹽埔土雞場感染禽流感　撲殺1萬9677隻黑羽土雞

小吃攤老闆「抱瓦斯桶」輕生獲救遭判刑　躲宜蘭種菜遭通緝

一日3餐都偷同間超商！　新竹艱苦男落網自爆：真的很餓又沒錢

快訊／快改道！國1北向八堵出口大貨車自撞　南北雙向匝道封閉

獨／慾望太強害傳播妹受不了　軟爛男「出賤招」讓警察拳頭硬了

恐怖三寶片！廂型車右轉竟衝對向　6機車等紅燈衰遭撞噴釀3傷

快訊／遊蝴蝶谷瀑布摔倒！登山客「扭傷腳踝」動不了　警消急救援

快訊／大樂透「初六2.3億頭獎」獎號出爐！162組百萬大紅包等你領

美女王后各個是學霸　難民出身變「阿拉伯的黛安娜」最傳奇

老婆交往前「堅持刺青」原因超浪漫！　李沛旭感動：怎能不愛她

享受健康好簡單！控糖5撇步　遠離糖尿病威脅

過年狂熬夜恐變「入睡困難」　中醫師推4茶飲、按3穴位助眠！

發票號碼「差一碼中頭獎」！她對獎完崩潰了：眼淚差點掉下來

快訊／陳建仁向陳其邁借將　高雄市副市長史哲擬接文化部長

阿翔8歲兒生日許願「希望自己是女生」　媽一聽理由心酸：很不捨

高雄男違規過馬路被撞飛！鞋子噴飛　正面向下趴地一攤血

快訊／陳建仁公布首波內閣名單　管碧玲確定接海委會主委

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

17歲男闖黃燈飆撞左轉車　機車噴飛他倒地慘死

快訊／國一199.2k追撞事故　後方車流嚴重回堵

獨／「川崎忍者」超速撞死人　淚勸：別越級打怪

陪妻返鄉過年　獨自回國被告知不想回台灣…結局崩潰

過年拚賺8萬9卻哭了！鹹酥雞闆娘竟把錢擺街上

桃2偵查隊長聚餐黑道　遭記大過

乾妹和包養男車震　他拍窗遭控仙人跳

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

即／台中1對男女失去生命跡象　分別倒在床上和地板

小三誘離婚　嗆正宮：妳老公和我開房

紅椒女孩戳捏秀隆乳　診所少做1事GG

逆向撞遊覽車「驚悚影曝」副駕妻亡

更多熱門

相關新聞

快訊／毒駕男撞死29歲警：對不起家屬

快訊／毒駕男撞死29歲警：對不起家屬

彰化警分局快官派出所29歲員警高偉倫，23日大年初二上午值完勤返家途中，遭到毒駕的男子吳柏翰開車從後方高速追撞，高員重傷送醫搶救不治身亡，家屬悲痛萬分。吳柏翰稍早遭警方依殺人、毒駕等罪移送至彰化地檢署，他面對媒體質問，淡淡說了一句「對不起家屬」，隨後被員警押進地檢署。

即／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命

即／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命

通緝16年過年前破了功只能牢裡蹲

通緝16年過年前破了功只能牢裡蹲

連偷2宅得手40萬贓物換現金　買毒被逮

連偷2宅得手40萬贓物換現金　買毒被逮

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

關鍵字：

積蓄瓦斯桶公共危險通緝

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

王彩樺19歲女兒出車禍！

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

女偶像「生日變忌日」猝逝！

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面