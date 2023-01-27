小吃攤老闆「抱瓦斯桶」輕生獲救遭判刑　躲宜蘭種菜遭通緝

▲他抱瓦斯桶想不開，煤氣味飄散引注意，最後被判刑3個月未到案遭通緝。（示意圖／CFP）

記者邱中岳／台北報導

新北市新店區2022年3月1名謝姓小吃攤老闆因為被朋友騙光積蓄，竟然企圖抱瓦斯桶輕生，民眾聞到煤氣味報警，警消到場將人救下，謝男被依公共危險罪移送，事後遭判刑3個月，但他躲到宜蘭山區，不清楚狀況，遭北檢發布通緝，後由警方通知到案。

據了解，67歲的謝姓男子原本從事小吃店生意，卻遭朋友詐騙，整個心血付之一炬，一時想不開，竟在2022年3月8日晚上9時許，在新店住處企圖開瓦斯輕生。

謝男雖然將門窗都用布條、膠帶封住，但煤氣味仍飄散到整個大樓，鄰居聞到味道後立刻通知警方到場處理，警消獲悉到場，謝男還沒點著火勢就被當場勸下。

事後謝男被依照公共危險罪送辦，最後遭判處3個月有期徒刑，得以易科罰金9萬元，但謝男沒有出庭執行、或者繳納罰金，遭到台北地檢署發布通緝。

警方事後聯繫謝男，他自稱跑到宜蘭山區種田，經過警員勸說之下，搭車前往台北市配合警方到案，最後由警方移送台北地檢署歸案。

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