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社會 社會焦點 保障人權

通緝16年全靠這招躲避查緝　過年前破了功只能牢裡蹲

▲▼前鎮通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林姓男子（左）靠著報哥哥身分躲通緝16年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蘇姓男子（47歲）16年前因案遭通緝，期間都靠著報哥哥的身分而躲過多次警方盤查，不料日前前鎮分局員警在追查一起電動自行車竊案時，循線逮捕蘇男，蘇男「故計重施」企圖蒙混過關，但被細心的員警發現蘇男比謊報的年齡看起來「幼齒」許多，仔細比對盤查後才揭穿蘇男的伎倆，這下恐怕必須在牢裡過年。

▲▼前鎮通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男因涉嫌偷竊電動自行車被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市前鎮分局警方日前追查轄內電動自行車失竊案，前往左營區博愛路附近埋伏時，順利查獲蘇姓犯嫌，但蘇嫌面對警方詢問時竟謊報哥哥的身分，警方比對兄弟倆相片，直覺蘇嫌長相實在太「幼齒」，引起警方懷疑，警方將蘇嫌帶回警所核對身分果然為通緝犯，警方訊後依竊盜及通緝罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

前鎮分局表示，一名高姓女學生日前向草衙派出所報案，稱電動腳踏車失竊，警方調閱監視器追查犯嫌行蹤，掌握犯嫌就藏匿在左營區博愛二路的出租套房，同時派員前往埋伏查緝，16日11時許順利將47歲的蘇姓犯嫌查獲到案。

▲▼前鎮通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男因偷竊而讓通緝的身分曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但警方查證身分過程，發現他陳述的身分已經52歲，跟他「幼齒」的外貌明顯有落差，將其帶返派出所後比對各項身分資料，發現蘇嫌所報身分的同一戶籍內，有另一名65年次的蘇姓男子，是16年前高雄地檢署及1年多前板橋地檢署發布的通緝犯，經多方查證，竊嫌果然是這名65年次的蘇男，10多年來遇到警方盤查都虛報兄長身分過關，不過這次終於栽了，全案在訊後依竊盜罪嫌及通緝罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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