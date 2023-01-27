有父母卻感受不到愛！「假性孤兒」10大惡夢　再努力仍被潑冷水

▲有父母卻難以感受到愛、安全，可能是「假性孤兒」。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者林育綾／台北報導

很多人渴望從父母口中得到肯定，卻再怎麼努力，仍無法被理解，甚至被潑冷水；也有些人覺得自己必須在父母面前「扮演另一個人」才會被接受。這些情況可能就是「假性孤兒」，即使長大仍感覺孤寂，也影響了往後尋求親密感情的路。心理師在書中分享真實案例，期望幫人們解開與親情的枷鎖。

美國知名心理學家琳賽‧吉普森博士（Lindsay C. Gibson）也是一名臨床心理學家，她的私人診療所專門從事個人心理治療，也幫助受情感缺失父母傷害的成人。如今她累積20年的諮商經驗，分享真實案例，讓人們看見父母帶來的痛，也解開與親情的枷鎖。

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▲生長在這樣的家庭，是很孤單的成長經驗，這些感受即使長大仍難以擺脫。（圖／取自免費圖庫Unslpash）

出版社小樹文化近來發行《假性孤兒》中文版，提到有些父母的外表和行為看起來一切正常，他們會關心孩子的身體健康、提供溫飽、注意孩子的安全，但「僅止於此」。

如果有以下同樣的狀況，可能就是「假性孤兒」：

◎好想從父母口中得到肯定或讚美。

◎父母總是不了解你，再怎麼努力，都無法溝通。

◎父母跟我不親，他們總是站得遠遠的。

◎父母只關心我錢夠不夠用，從沒關心過我內心的感覺。

◎就算獲得再高的成就，父母都只會潑我冷水。

◎為何和某些家人相處總是叫人挫折、換得遍體鱗傷。

◎在關鍵時刻，心底會冒出一個聲音否定自己。

◎在需要支持的時候，我不會找父母談心。

◎我需要假扮成另一個人，父母才會喜歡我。

◎明明擁有一切，但為何我還是覺得孤寂。

內容也提到，這些父母在孩子面前形同豎立了高牆，擋住了他們尋求親密感情的道路，因為當孩子無法與父母建立穩固的心靈互動，將無法擁有安全感與自信心。

看過這本書後，將會明白為何無法與父母建立親密互動，為何父母無法給予愛的養分，又為何總在人生重大決定上，父母帶來的陰霾與否定如影隨形。也能看見為何父母總是不了解、不夠關心自己，不論再怎麼努力溝通都難以改善，努力與父母建立關係，只是帶給自己傷害。

而生長在這樣的家庭裡，是很孤單的成長經驗，這些感受即使長大仍難以擺脫，只是換了另一種方式，變成沮喪、焦慮、長期緊張、壓力、睡不著等失控的感覺，折磨著身心。

▲《假性孤兒：他們不是不愛我，但我就是感受不到》中文版在台發行。（圖／小樹文化）

不過琳賽‧吉普森認為，這些身心症狀像是一套「警報系統」，提醒我們必須誠實面對自己真正的感受──「想要被愛」──那就是覺醒的開始。她寫下這本書，也期望陪伴讀者解開這些框架，修補世世代代的情感缺陷，拒絕複製上一代給予的傷痕。