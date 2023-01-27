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6歲仍穿尿褲...男童出生後「從未外出」　母親、外婆不願送上學

▲▼深圳男童6歲仍穿尿褲，蝸居從未外出。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲深圳男童6歲仍穿尿褲，蝸居從未外出。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東深圳羅湖區一名6歲男孩樂樂（化名）近日被發現出生到現在，仍穿著紙尿褲，甚至一直「蝸居」在自家，幾乎沒有出過門。外婆和母親不願送其上學，當地社區、羅湖區民政局及公安系統展開救助行動。

據《紅星新聞》報導，樂樂和母親小麗都是未婚生子，小麗甚至不知道兒子的生父是誰。外婆陳某沒有接受過正規教育，小麗也步上母親的後塵，至今無正當職業。

2016年，小麗產下樂樂以後，外婆幫忙在家帶孩子，家裡唯一經濟來源只有小麗一個人。和母親一樣，樂樂也沒有獲得過正規的教育，他出生以來的6年人生裡，對外界的認知都來自於外婆、母親以及手機、平板電腦。

樂樂幾乎沒有離開過這間屋子，沒讀過幼兒園，更沒有同齡的朋友。為讓樂樂過上正常的生活，近5年時間，義工組織「為愛團圓」、當地的社區、街道、民政局，等有關部門不斷介入，但監護人外婆突然反悔，導致所有努力都白費。

為什麼不讓他上學？外婆給出的理由是，「捨不得讓他放出去，怕被別人欺負。」當問及樂樂的未來怎麼辦？外婆稱自己「沒想那麼多」，至於當初為什麼突然反悔，她低聲回答「我害怕」。

目前，針對樂樂的救助已經展開。除了社區，黃貝街街道、羅湖區民政局、深圳市民政局以及當地公安系統，都已經採取行動，積極推動後續對樂樂的救助工作。

當地社區一名工作人員表示，他們經常在生活上照顧小麗和樂樂，送送食物、藥品、生活必需品，也希望藉機尋找把小麗、樂樂導向正軌的機會。

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