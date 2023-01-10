大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

北漂租屋、生活開銷大，就有年輕人回鄉當「躺平族」。一名男網友直言，他即使工作到退休，每月存1萬5000元，「40年也只能省出720萬」，因此他不想努力了，「還不如躺平實在。」文章引發討論，有網友卻反酸，「物價房價不會因為你的躺平而慢下來，物價只會繼續上漲，你的資產只會更縮水」。