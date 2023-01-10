大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

▲中國人民銀行數據顯示，2022年人民幣存款增加26.26兆元。（圖／路透）
記者林彥臣／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）10日發布「2022年金融統計數據報告」發布指出，人民幣存款增加26.26兆元（約新台幣118兆），同比增加6.59兆（約新台幣29.5兆），外匯儲備3.13兆美元（約新台幣95兆）。
大陸2022年金融統計數據報告
一、廣義貨幣增長11.8%，狹義貨幣增長3.7%
12月末，廣義貨幣(M2)餘額266.43萬億元，同比增長11.8%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高2.8個百分點；狹義貨幣(M1)餘額67.17萬億元，同比增長3.7%，增速比上月末低0.9個百分點，比上年同期高0.2個百分點；流通中貨幣(M0)餘額10.47萬億元，同比增長15.3%。全年淨投放現金1.39萬億元。
二、全年人民幣貸款增加21.31萬億元，外幣貸款減少1779億美元
12月末，本外幣貸款餘額219.1萬億元，同比增長10.4%。月末人民幣貸款餘額213.99萬億元，同比增長11.1%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低0.5個百分點。
全年人民幣貸款增加21.31萬億元，同比多增1.36萬億元。分部門看，住戶貸款增加3.83萬億元，其中，短期貸款增加1.08萬億元，中長期貸款增加2.75萬億元；企（事）業單位貸款增加17.09萬億元，其中，短期貸款增加3.03萬億元，中長期貸款增加11.06萬億元，票據融資增加2.96萬億元；非銀行業金融機構貸款增加1254億元。12月份，人民幣貸款增加1.4萬億元，同比多增2665億元。
12月末，外幣貸款餘額7348億美元，同比下降19.5%。全年外幣貸款減少1779億美元，同比多減2236億美元。12月份，外幣貸款減少342億美元，同比少減19億美元。
三、全年人民幣存款增加26.26萬億元，外幣存款減少1430億美元
12月末，本外幣存款餘額264.45萬億元，同比增長10.8%。月末人民幣存款餘額258.5萬億元，同比增長11.3%，增速比上月末低0.3個百分點，比上年同期高2個百分點。
全年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增6.59萬億元。其中，住戶存款增加17.84萬億元，非金融企業存款增加5.09萬億元，財政性存款減少586億元，非銀行業金融機構存款增加1.38萬億元。12月份，人民幣存款增加7242億元，同比少增4403億元。
12月末，外幣存款餘額8539億美元，同比下降14.3%。全年外幣存款減少1430億美元，同比多減2507億美元。12月份，外幣存款減少82億美元，同比少減129億美元。
四、12月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為1.26%，質押式債券回購月加權平均利率為1.41%
全年銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交1798.2萬億元，日均成交7.19萬億元。其中，同業拆借日均成交5873億元，現券日均成交1.08萬億元，質押式回購日均成交5.5萬億元。
12月份同業拆借加權平均利率為1.26%，分別比上月和上年同期低0.29個和0.76個百分點；質押式回購加權平均利率為1.41%，分別比上月和上年同期低0.2個和0.68個百分點。
▲數據顯示，大陸的外匯儲備餘額3.13萬億美元。（圖／路透）
五、國家外匯儲備餘額3.13萬億美元
12月末，國家外匯儲備餘額為3.13萬億美元。12月末，人民幣匯率為1美元兌6.9646元人民幣。
六、2022年經常項下跨境人民幣結算金額為10.51萬億元，直接投資跨境人民幣結算金額為6.76萬億元
2022年，經常項下跨境人民幣結算金額為10.51萬億元，其中貨物貿易、服務貿易及其他經常項目分別為7.92萬億元、2.59萬億元；直接投資跨境人民幣結算金額為6.76萬億元，其中對外直接投資、外商直接投資分別為1.92萬億元、4.84萬億元。
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