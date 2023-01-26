　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」　他進去傻眼了！內行：不怕你領

▲▼刮刮樂,過年,台灣彩券（圖／記者施怡妏攝）

▲刮刮樂試手氣，幾家歡樂幾家愁。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

若現場刮中500萬，大家敢在店內直接兌領現鈔嗎？一名網友驚呼，看到彩券行貼出「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」的公告，而店內也真的有一張100萬刮刮樂被領走，「領那麼多錢，是不是有點刺激啊？」文章曝光後，網友也炸鍋討論「就算有中獎，我也不敢在店家換」。

一名網友在PTT的Gossiping板表示，過年期間路過一間彩券行，門口張貼一張公告「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」，但只限定該店出售的刮刮樂或彩券，讓原PO驚奇發問，「樂透店家都這麼貼心歐？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

好奇心驅使之下，原PO在店內也發現一張刮中100萬的實體刮刮樂，再度讓他驚訝直呼，「可惜不在現場，有機會現場領那麼多錢，是不是有點刺激啊？」話鋒一轉，原PO也提醒大家小試手氣就好，就怕「越刮只會輸越慘！」

底下網友熱議，「僅限本店售出，他要（中獎）那張要做廣告」、「這是不是代表彩券行現金流就有500萬？超賺」、「這個過年賺了500萬以上吧，懶得去存錢」、「就算有中獎，我也不敢在店家換」、「大過年的，金流都很大，刮到100萬，很多店都肯換啦，可以當廣告欸」、「500萬只是6hrs的營業額而已...大驚小怪」、「如果中100萬敢店內換，但500萬我不敢」、「中大獎領錢，應該會請警察來護送回家吧」。

也有知情人士回應，「我認識的彩券行，真的都有保險箱，不怕你領」、「真的阿，之前就有小獎可在店內領」、「有些運彩店家退水金流也是很恐怖」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

ET快訊
孫生「被當眾提分手事件」！　他表情失守了
21歲男逆向闖五股高架匝道！　無辜駕駛遭撞慘死
日本暴雪奪5命！他「下秒被樹砸死」　12地創史上最低溫
女星走春出事了！　驚遇陌生男女「怒吼3小孩」
上兵胸口頂撞副班長　嗆「讓你出不去營區」！下場慘了
彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼
戒手搖飲12年！　吳怡霈身體驚現4變化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

羅東林管處攜手11單位　編織國土生態綠網...守護小燕鷗棲地

別想開車來！高雄蓮潭燈會今日登場　搭「賞燈公車」最方便

2023年好想告別單身！　4招高CP值讓桃花自動朵朵開

旅行也能開運！2023年必試8方位　東北方事業運、財運大開

究竟是助燃愛意還是直接化成灰？火象星座會因為什麼原因分手？

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」　他進去傻眼了！內行：不怕你領

今開工迎財神！超商優惠打氣　咖啡買8送8、滿額最高刮2023元購物金

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

羅東林管處攜手11單位　編織國土生態綠網...守護小燕鷗棲地

別想開車來！高雄蓮潭燈會今日登場　搭「賞燈公車」最方便

2023年好想告別單身！　4招高CP值讓桃花自動朵朵開

旅行也能開運！2023年必試8方位　東北方事業運、財運大開

究竟是助燃愛意還是直接化成灰？火象星座會因為什麼原因分手？

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」　他進去傻眼了！內行：不怕你領

今開工迎財神！超商優惠打氣　咖啡買8送8、滿額最高刮2023元購物金

快訊／毒駕撞死彰化警！嫌收押「想跟家屬道歉」　高偉倫父回應了

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

動起來！「台北大縱走」8段亮點　忘憂柳杉林、北眼平台在這

毒蟲駕車撞死彰化警　王惠美南下高雄慰問警眷

美國加州農場槍擊釀7死！矮胖華裔移工出庭受審　正面照曝光

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

大年初五喜迎財神　黃偉哲文衡殿發放開運紅包

噁聞爆多還敢用？「飯店熱水壺」竟逆風了　一眾轟這些更可怕

2022年78件全台槍擊案釀46傷12死 查禁操作槍黑槍來源竟變這

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

生活熱門新聞

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

「中獎率100%」他花2萬5買整本！刮完崩潰了

開春財神到！　3星座、3生肖發了

初五「嚇跑窮鬼」！5習俗一次看　要吃這東西

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

6生肖要安太歲　兔年點燈大全一次看懂

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

她嫌男友紅包2千　眾人曝嫌棄真相

更多熱門

相關新聞

刮刮樂「高回本率」＝安全牌？　賺錢率最低僅3.42%

刮刮樂「高回本率」＝安全牌？　賺錢率最低僅3.42%

「刮刮樂不大賺可以，但至少要回本，不然心好痛！」愛玩又怕受傷害想必說出了很多彩迷的心聲，想大打安全牌的人，目前有兩款刮刮樂回本率超過50%，打趴2000元及1000元款「人氣彩券」，但有想回本又想大發過年財的彩迷發現，不是槓龜，不然就是賺錢機率渺小，《ETtoday新聞雲》試算後發現，賺錢率最低僅3%左右。

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

搶到最後一本刮刮樂！貴氣夫婦才刮5張　幸運爽抱100萬

搶到最後一本刮刮樂！貴氣夫婦才刮5張　幸運爽抱100萬

「哪個縣市是旅遊沙漠？」鄉民點名4縣市

「哪個縣市是旅遊沙漠？」鄉民點名4縣市

基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

基隆夫妻牽愛犬買2000元刮刮樂　中100萬嗨爆

關鍵字：

彩券行過年刮刮樂兌獎獎金

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面