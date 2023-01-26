彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」　他進去傻眼了！內行：不怕你領

▲刮刮樂試手氣，幾家歡樂幾家愁。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

若現場刮中500萬，大家敢在店內直接兌領現鈔嗎？一名網友驚呼，看到彩券行貼出「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」的公告，而店內也真的有一張100萬刮刮樂被領走，「領那麼多錢，是不是有點刺激啊？」文章曝光後，網友也炸鍋討論「就算有中獎，我也不敢在店家換」。

一名網友在PTT的Gossiping板表示，過年期間路過一間彩券行，門口張貼一張公告「可兌換500萬內（獎金），均可在本店兌獎」，但只限定該店出售的刮刮樂或彩券，讓原PO驚奇發問，「樂透店家都這麼貼心歐？」

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好奇心驅使之下，原PO在店內也發現一張刮中100萬的實體刮刮樂，再度讓他驚訝直呼，「可惜不在現場，有機會現場領那麼多錢，是不是有點刺激啊？」話鋒一轉，原PO也提醒大家小試手氣就好，就怕「越刮只會輸越慘！」

底下網友熱議，「僅限本店售出，他要（中獎）那張要做廣告」、「這是不是代表彩券行現金流就有500萬？超賺」、「這個過年賺了500萬以上吧，懶得去存錢」、「就算有中獎，我也不敢在店家換」、「大過年的，金流都很大，刮到100萬，很多店都肯換啦，可以當廣告欸」、「500萬只是6hrs的營業額而已...大驚小怪」、「如果中100萬敢店內換，但500萬我不敢」、「中大獎領錢，應該會請警察來護送回家吧」。

也有知情人士回應，「我認識的彩券行，真的都有保險箱，不怕你領」、「真的阿，之前就有小獎可在店內領」、「有些運彩店家退水金流也是很恐怖」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

