撞斑馬線行人還肇逃　台中危駕累犯「開工第一天害人」遭判6個月

▲台中一名陳男虎年農曆年節後開工日，駕車撞上正在通過斑馬線的行人，最終被判處6個月徒刑，可易科罰金。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳男在虎年農曆年節後開工第一天，開車行經西屯區河南路左轉文心路時，未禮讓正在通行的另名陳男，撞上後還當場肇逃，行人陳男被送往林新醫院治療，胸椎出現壓迫性骨折，最終被檢方依提起公訴，最終台中地院依肇事致人傷害逃逸罪，判處陳男6個月有期徒刑，可易科罰金。

判決書指出，2022年2月7日晚間18時48分，天空下著細雨，正是農曆年節後第一個上班日。陳男駕駛小客車沿河南路二段左轉文心路三段，雖路面微濕，但夜間照明正常，視距良好，無不能注意隻情事，卻貿然左轉撞上走在斑馬線上的陳男，行人陳男受傷倒地後，駕駛車輛的陳男不但沒有下車查看、報警或是關心對方，反而馬上加速駛離。

行人陳男向台中第六分局警方報案，並由檢方接手偵辦對駕駛陳男提起公訴，駕駛陳男在準備庭上坦言犯行，所述情況也與警方事故分析、行人陳男所述相符，最終台中地院依照肇事致人傷害逃逸罪，判處陳男6個月有期徒刑，可易科罰金，以1000元折抵1日，換算罰金約為18萬元。

台中地檢署認為陳男曾在2019年因不能安全駕駛致交通危險案件，被彰化地院依照公共危險罪判處4個月有期徒刑，認為陳男為累犯，不服判決上訴，不過最終仍被台中地院以「檢察官泛指被告前案與本案犯罪質相同，尚有誤會」等理由駁回。