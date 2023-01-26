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大陸 大陸焦點 特派現場

大叔高速公路逆行兩車相撞！　家屬嘆「感染新冠後記憶減退」

▲▼ 大陸高速逆行。（圖／都市快報）

▲事發畫面。（圖／都市快報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸杭州一段「高速逆行」的影片在網路引發熱議，當地警方近日證實事件，並根據調查，判定仇姓駕駛負全部責任。對此，仇男親屬介紹，仇男約一周前確診了，之後明顯記憶力減退，說話也語無倫次。

據《澎湃新聞》報導，3日下午1時許，G25長深（杭新景）高速杭州方向2360公里左右位置，一輛小車逆向行駛導致兩車相撞事故，現場兩輛車車頭受損非常嚴重。

事發後，杭州高速交警和施救人員趕到現場，瞭解到事發時兩車駕駛無大礙，且均無其他乘坐人員。民警通過查看事故發生前後監視器畫面，以及行車記錄儀，確認咖啡色小車駕駛仇男存在逆向行駛的違法行為。

該名仇姓駕駛今年超過60歲。警方透露，在與仇男交流時，發現他溝通不太順暢、思路也不太清晰。為此，民警聯繫仇男妻子、兒子和幾個親戚瞭解情況。

據仇男親屬介紹，一個星期前，仇男確診為新冠病毒感染陽性，因沒做過核酸檢測（PCR），目前無法知道有沒有轉陰。

事發前，仇男前往醫院做透析，他妻子陪同前往，從醫院出來，他原本走地面道路更方便，卻稀裡糊塗地開到杭州繞城西復線，然後又不知怎麼開始逆行，且他開車出醫院時，竟然把同去的妻子也落在了醫院，自己渾然不知。

家屬表示，感染新冠病毒後，感覺仇男明顯記憶力減退，經常忘記東西，說話也有些語無倫次。

杭州高速交警支隊4日指出，對仇姓駕駛駕車高速逆向行駛的違法行為，依法對其做出罰款200元人民幣，記12分的處罰，並扣留機動車駕駛證，發放滿分學習通知書，同時對仇男身體情況和事故情況，已發函給其所在的車管所做進一步處理。

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