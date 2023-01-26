過年看照片心癢…男買春見85kg「棉花糖」女孩脫衣招呼　當場嚇傻

▲看護不想為長者把屎把尿，跑去賣淫謀生，但出賣靈魂的日子更讓她生不如死。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新年來臨！賣淫集團也祭出優惠攬客，一名男子日前看到某網站上有「超豐滿胸部+細腰照」竟然是甜甜價，他全身的血液都留到下半身，用僅存的一點理智加LINE預約，到了說好的地點，他等到小姐把門打開，下秒他傻住了…

由於男子看到的照片，是細腰大奶的正妹，但他看到本人卻是85公斤棉花糖女孩，跟期盼的落差太大，火大打槍後離去，並請友人通知警方，民宅中暗藏「恐怖」春色。後來警方到附近埋伏，果真查獲賣淫女子，並查出她的可憐身世。

▲看護覺得台灣是一場噩夢。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，女子來自越南，原本說好來台當幫傭，殊不知是當看護，每天要起床多次幫長者把屎把尿，她受不了這樣的生活決定逃跑，但事後再求職處處碰壁，為了養活自己，內心幾經掙扎後還是選擇下海。

儘管不用再幫任何人把屎把尿，卻要面對各種不同的男客糟蹋、甚至嫌棄，但是為了生存，不論是愛抽菸的、嚼檳榔的、甚至不洗澡的…只要人來就接。警方調查，女子以每次3500元的代價從事性交易，但因為外型不出眾，因此盜取網美照吸客，已經下海半年左右的時間。

女子還抱怨，「台灣對我來說是噩夢一場」，警方以違反社會秩序維護法偵辦，並移送移民署收容。