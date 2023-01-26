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社會 社會焦點 保障人權

加油站女員工遭噁男襲胸！求償30萬卻慘輸…原因曝

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲加油站女員工遭客人性騷擾，提告求償30萬元卻輸了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台南報導

台南一名楊姓男子在加油站加油時，對女員工戲稱「妳很可愛」襲胸得逞，遭依違反性騷擾罪判處拘役30日，女員工另提刑事附帶民事訴訟求償精神慰撫金30萬元，卻因是在判決宣判後才提出，違反既定訴訟順序，遭到駁回。

判決指出，2022年4月17日上午8時35分，楊男在加油站加油，見女員工頗有姿色，付錢時趁機摸了一把，女員工不堪受辱，報警處理。

審理時楊男坦承有對女員工說「妹阿，妳很可愛，頭髮長長的」，但在付油錢時，拿錢的手舉比較高，所以比較接近她的胸部，絕對沒有用手摸。

法官根據監視器錄影畫面，認定楊男假藉付錢，用手戳了女員工胸部一下，主觀上顯然具有性騷擾之意圖甚明，審酌楊男犯後態度不佳無悔意，判處拘役30日。

不過，該訴訟宣判的5天後，女員工又具狀提出刑事附帶民事訴訟，內容提及自己的身心靈感到莫大傷害，且楊男觸犯性騷擾罪已遭到法院認證，因此另外求償精神慰撫金30萬元。

對此，台南地院指出，附帶民事訴訟需要在刑事訴訟起訴後第二審次言詞辯論終結前提出，之後則不得提起，此案已於9月28日言詞辯論終結，定於10月12日宣判，女子卻遲於10月17日具狀提告，順序已不合法，予以駁回。

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