媽提醒上台微笑　女兒用盡全力…笑到「變成迷因臉」反差影片爆紅

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名媽媽到學校看9歲女兒排練音樂劇，發現寶貝女兒「表情很厭世」，便要她「在台上時試著多笑一點」，結果女兒不但笑了，還笑得非常誇張，瞪大雙眼、咧嘴露牙齦，還擠出雙下巴，整場彩排都「用盡全力」在笑。媽媽無奈地說，她沒辦法對女兒生氣，因為自己看著那張迷因般的笑臉也捧腹大笑。

▲女兒一開始排練時在台上擺出臭臉。（圖／翻攝自TikTok／@anniesgotabun）

綜合鏡報等外媒報導，加州40歲媽媽蜜莉根（Ann Milligan）去年12月上傳女兒伊薇（Evie）排練學校音樂劇時的搞笑畫面，影片意外在TikTok爆紅。蜜莉根表示，當天對孩子們來說是非常漫長的一天，因為有幾個學生掛病號，又是最後一次排練，其他人被迫多背台詞、頂替上場，果然，女兒表演時表情看起來也「非常厭世」。

蜜莉根就對女兒說，「當你站在台上時，要盡量試著多笑一點」，話才剛說完，蜜莉根就有點後悔，因為「沒有女性願意被要求多微笑，我知道這不會有甚麼好結果」，而且伊薇個性比較固執，當下也沒有答應媽媽下次練習會微笑。

▲媽媽提醒她上台要微笑後，伊薇笑太用力「變成迷因臉」。（圖／翻攝自TikTok／@anniesgotabun）

出乎意料的是，伊薇一上台就瘋狂咧嘴大笑，不僅笑到露出牙齦，而且瞪得極大的眼睛一直盯著她媽媽看，讓蜜莉根招架不住地狂笑。蜜莉根說，「她旁邊的另一個小女孩還輕聲提醒說，『妳不用笑那麼開的』。」不過，伊薇根本不打算消停，整段排練都帶著這搞笑的迷因臉完成。

這段影片至今已經突破300多萬觀看次數，有網友說，「我看完都笑到哭了」、「希望這孩子永遠不會變」。蜜莉根也表示，自己笑到流淚，睫毛膏都暈開了，但女兒說自己看到媽媽笑得很開心，也覺得很滿足。伊薇說，「我喜歡逗她笑，我想媽媽從來沒笑得那麼開心過。」