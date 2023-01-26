　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽提醒上台微笑　女兒用盡全力…笑到「變成迷因臉」反差影片爆紅

@anniesgotabun Mistakes were made #parentingfail ♬ Oh No - Kreepa

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名媽媽到學校看9歲女兒排練音樂劇，發現寶貝女兒「表情很厭世」，便要她「在台上時試著多笑一點」，結果女兒不但笑了，還笑得非常誇張，瞪大雙眼、咧嘴露牙齦，還擠出雙下巴，整場彩排都「用盡全力」在笑。媽媽無奈地說，她沒辦法對女兒生氣，因為自己看著那張迷因般的笑臉也捧腹大笑。

▲▼美國媽提醒上台要微笑　女兒硬擠笑到「變成迷因臉」！影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@anniesgotabun）

▲女兒一開始排練時在台上擺出臭臉。（圖／翻攝自TikTok／@anniesgotabun）

綜合鏡報等外媒報導，加州40歲媽媽蜜莉根（Ann Milligan）去年12月上傳女兒伊薇（Evie）排練學校音樂劇時的搞笑畫面，影片意外在TikTok爆紅。蜜莉根表示，當天對孩子們來說是非常漫長的一天，因為有幾個學生掛病號，又是最後一次排練，其他人被迫多背台詞、頂替上場，果然，女兒表演時表情看起來也「非常厭世」。

蜜莉根就對女兒說，「當你站在台上時，要盡量試著多笑一點」，話才剛說完，蜜莉根就有點後悔，因為「沒有女性願意被要求多微笑，我知道這不會有甚麼好結果」，而且伊薇個性比較固執，當下也沒有答應媽媽下次練習會微笑。

▲▼美國媽提醒上台要微笑　女兒硬擠笑到「變成迷因臉」！影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@anniesgotabun）

▲媽媽提醒她上台要微笑後，伊薇笑太用力「變成迷因臉」。（圖／翻攝自TikTok／@anniesgotabun）

出乎意料的是，伊薇一上台就瘋狂咧嘴大笑，不僅笑到露出牙齦，而且瞪得極大的眼睛一直盯著她媽媽看，讓蜜莉根招架不住地狂笑。蜜莉根說，「她旁邊的另一個小女孩還輕聲提醒說，『妳不用笑那麼開的』。」不過，伊薇根本不打算消停，整段排練都帶著這搞笑的迷因臉完成。

這段影片至今已經突破300多萬觀看次數，有網友說，「我看完都笑到哭了」、「希望這孩子永遠不會變」。蜜莉根也表示，自己笑到流淚，睫毛膏都暈開了，但女兒說自己看到媽媽笑得很開心，也覺得很滿足。伊薇說，「我喜歡逗她笑，我想媽媽從來沒笑得那麼開心過。」

ET快訊
快訊／陳明通請辭國安局長！總統府證實了
「奪命寒流」恐成新常態！　科學家曝急凍原因：只會更糟
「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載
恐怖第一視角曝光！自小客「逆向直衝遊覽車」　副駕妻當場慘死
百萬YouTuber投資慘賠！100萬一夕蒸發
直播主不洗澡全身黑垢！「恐怖大象皮」半裸照曝
堅持要移黃牌重機！大媽跳針「什麼規定？」　畫面曝光警要罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒曝：美前印太司令下周訪台！　曾示警「中國6年內武力犯台」

女模「酒瓶塞進巨臀」再拔出來偷喝！馬步一蹲　整罐玻璃瓶消失

獨留「AI助理Alexa」和5歲女兒在家！　父和女友出門喝酒挨告

媽提醒上台微笑　女兒用盡全力…笑到「變成迷因臉」反差影片爆紅

烏克蘭全境「空襲警報狂響」　恐有30多枚彈襲！基輔至少1死2傷

東亞「奪命寒流」恐成新常態　科學家曝急凍原因：只會更糟

北韓首都「封城5天」是真的！俄使館上傳公文　證實呼吸道病例暴增

烏克蘭「黑海明珠」敖德薩　列入UNESCO世界遺產

浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

日本女官員請病假去賣淫！慘丟鐵飯碗　還要補繳「副業所得稅」

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

日媒曝：美前印太司令下周訪台！　曾示警「中國6年內武力犯台」

女模「酒瓶塞進巨臀」再拔出來偷喝！馬步一蹲　整罐玻璃瓶消失

獨留「AI助理Alexa」和5歲女兒在家！　父和女友出門喝酒挨告

媽提醒上台微笑　女兒用盡全力…笑到「變成迷因臉」反差影片爆紅

烏克蘭全境「空襲警報狂響」　恐有30多枚彈襲！基輔至少1死2傷

東亞「奪命寒流」恐成新常態　科學家曝急凍原因：只會更糟

北韓首都「封城5天」是真的！俄使館上傳公文　證實呼吸道病例暴增

烏克蘭「黑海明珠」敖德薩　列入UNESCO世界遺產

浪漫小說家詐死！用「女兒」身分狂發文　粉絲多年捐款收不回氣炸

日本女官員請病假去賣淫！慘丟鐵飯碗　還要補繳「副業所得稅」

「去年都是過去式」　統一獅董座引用龜兔賽跑

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

台灣人越買越小間？2房+車位變消費主力　他點出千萬價格的關鍵

想體驗咬腳皮！　汪伸出「呆萌小短手」尷尬問號：偶怎麼沒感覺？

沒禮貌！橘貓「被笑大摳呆」玻璃心碎滿地　轉頭生悶氣不理爸

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

醫師超強4口訣！　他照做一年「狂減60公斤」

熟男魅力無法擋！6位越老越帥歐美明星　湯姆克魯斯帥出新高度

經典賽／日本武士隊夢幻30人公布　並列史上最年輕

堅信會跌10年！8年級「表堂弟妹全買房」　租屋哥卻笑：太衝動

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

飛機發動機沒關！地勤走過被吸入慘死

女大生被撿屍後丟包　半夜站路邊慘遭撞死

日大雪影片曝！5000人受困　上班族爆生命危險

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

南韓破獲「大麻供應鏈」！財閥、演藝圈涉案

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

女老師愛上囚犯！辦公室「大玩脫衣視訊」

即／濟州航空客機「引擎故障」緊急折返！

運牛16頭死2頭！印度男遭重判終身監禁

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

狼醫趁健檢偷拍14少女「上半身全裸」！

更多熱門

相關新聞

遛小孩放電去！免門票也有看頭

遛小孩放電去！免門票也有看頭

農曆春節連假長達10天，家中小朋友電力滿滿無處發洩？爸爸媽媽別頭疼！《ETtoday新聞雲》整理出台北親子展覽攻略，好玩、好拍、好拍，還能寓教於樂，就連「免費」快閃店也很有看頭！不只適合遛小孩，小情侶想約會，同樣能省荷包、輕鬆玩！

27歲女買下夢想中房屋送父母　全家搬進豪宅

27歲女買下夢想中房屋送父母　全家搬進豪宅

「這5部位」洗澡最易忽略　醫生：會臭

「這5部位」洗澡最易忽略　醫生：會臭

53歲大媽違規被攔　報18歲女兒個資想脫罪

53歲大媽違規被攔　報18歲女兒個資想脫罪

多刀刺頸殺母　日13歲少女稱：媽媽先打人

多刀刺頸殺母　日13歲少女稱：媽媽先打人

關鍵字：

迷因臉笑臉女兒親子TikTok

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面