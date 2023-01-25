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女山友登「一生必挑戰路線」肺水腫　黑鷹直升機出動運下山送醫

▲▼女山友登「中央山脈南二段」肺水腫，由黑鷹直升機送下山就醫。（圖／空勤總隊提供）

▲女山友登「中央山脈南二段」肺水腫，由黑鷹直升機送下山就醫。（圖／空勤總隊提供，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

一支6人登山隊伍預計在22日至29日攀登「中央山脈南二段」路線，24日抵達花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋後，33歲黃姓女山友卻出現身體不適，有高山肺水腫的狀況，25日一早經同行山友報案後，由空勤總隊出動黑鷹直升機將人吊掛救起送下山後，已送往醫院治療。

空勤總隊指出，花蓮駐地勤務「第一大隊第三隊」25日接獲通知，位於花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋一行6人，其中1名登山客有高山肺水腫情形，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機，編號NA-711執行任務。

空勤總隊今上午7時45分出動直升機後，8時許起飛並定向目標區，搜救員出艙實施病患檢傷評估後，8時40分將病患攙扶上機與安全帶固定，即起飛返航定向德興棒球場，期間搜救員予以氧氣面罩協助供氧。9時14分落地，病患由花蓮縣消防局安排救護車轉診，送往慈濟醫院救治。

▲▼女山友登「中央山脈南二段」肺水腫，由黑鷹直升機送下山就醫。（圖／空勤總隊提供）

中央山脈南二段全長約89.3公里，全程大部份海拔在3000公尺以上，沿途經過向陽山、三叉山、南雙頭山、雲峰、轆轆山、塔芬山、達芬尖山、大水窟山、秀姑巒山、大水窟山等10座百岳，又能欣賞大水窟、塔芬池、嘉明湖等高山湖泊，因此被許多山友稱為「一生必挑戰路線」的路線之一。

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