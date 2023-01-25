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陳佩琪患憂鬱症！　淚訴柯文哲「檢討行程滿檔」：沒能給予支持

▲陳佩琪深夜暴走5連嗆，麵攤大叔：周美青根本模範。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪、馬英九）

▲陳佩琪、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在節目中透露近期較少更新臉書貼文的原因，並坦言她在九合一大選期間罹患憂鬱症，每天都坐立難安，整天想睡也睡不著，原先期盼柯文哲能在選後多給點心理支持，但卻因選舉成績不好，檢討行程滿檔而沒能做到。受訪過程中陳佩琪更一度拭淚，感嘆「如果有人真的有人為我叫屈，我真的感謝他們。」

陳佩琪於節目《大雲時堂》中被主持人李四端問及「最近比較少更新臉書」原因時說明，其實這背後有很多因素，其中包括2022年她與家人健康出問題，再加上小孩出國唸書，還有柯文哲幕僚對她寫臉書有些意見，因此她認為「人的健康最重要，既然寫臉書會造成這麼多煩亂的話，那我還是乖一點好了。」

陳佩琪也分享，九合一大選期間是她憂鬱症發病最厲害的時候，清晨就睡不著，每天都坐立難安，覺得怎麼會有這麼難過的病。她也抱怨，柯文哲畢竟是一位醫生，或者說夫妻那麼多年了，本來想說選完，老公能給她一些心理支持，把憂鬱症的情緒拉回來，沒想到選舉後柯卻認為「選得不好」，檢討行程滿檔而沒能給她支持，給她最大支持的反而是台大醫院的精神科主任。

主持人李四端聽聞後笑問柯文哲「你是不是應該多關心一點，有點替我們佩琪叫屈」，柯文哲則點頭表示「應該的」，但卻隨即遭到陳佩琪吐槽道，「他下了節目還會依然故我，我想他不會有什麼改變的，但是他會跟你點點頭，這個我相信。」說完更拭淚嘆，「我是一個蠻獨立的人，雖然遇到了健康問題，但因為自己也是醫生，不至於完全找不到門路求救，如果有人真的有人為我叫屈，我真的感謝他們。」

不過，陳佩琪又話鋒一轉說，「其實柯文哲也不是沒好處，他很尊重我，錢也都有拿回家，雖然他常常說我把存摺跟印章沒收，但他就是對自家理財沒興趣，第一天就把它交給我，對外說是我沒收起來，但我其實根本沒有，是他自己不想管。」然而，此番話一出立馬遭到柯文哲反駁，「沒有給你管很麻煩啦！」

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陳佩琪柯文哲

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