打過1劑！4歲男童確診「高燒41度併抽搐」　收住加護病房隔天逝

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日死亡個案有22例，其中1例為4歲男童，無慢性病史，1/15發燒、嘔吐，1/16因持續發燒及意識改變至急診，新冠快篩及PCR均陽性確診，並出現高燒41.1度及抽搐，雖然收治加護病房並給予瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於1/17病況惡化過世。

指揮中心表示，該名男童確診後檢查有心臟酵素升高及血壓偏低，診斷疑似腦炎及心肌炎、敗血症，收治加護病房使用呼吸器並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥等治療。頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

截至今(25)日公布兒童重症共304例，包括：MIS-C 200例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。

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累計兒童死亡43例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

今日COVID-19 新增16,329例本土病例，境外移入189例。今日新增的病例數較上週三少4,439例，減少約21.4%。

▲指揮中心1/25公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）