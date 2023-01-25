　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打過1劑！4歲男童確診「高燒41度併抽搐」　收住加護病房隔天逝

▲▼指揮中心1/25公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日死亡個案有22例，其中1例為4歲男童，無慢性病史，1/15發燒、嘔吐，1/16因持續發燒及意識改變至急診，新冠快篩及PCR均陽性確診，並出現高燒41.1度及抽搐，雖然收治加護病房並給予瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於1/17病況惡化過世。

指揮中心表示，該名男童確診後檢查有心臟酵素升高及血壓偏低，診斷疑似腦炎及心肌炎、敗血症，收治加護病房使用呼吸器並給予瑞德西韋、免疫球蛋白、降腦壓藥等治療。頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。

截至今(25)日公布兒童重症共304例，包括：MIS-C 200例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

累計兒童死亡43例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

今日COVID-19 新增16,329例本土病例，境外移入189例。今日新增的病例數較上週三少4,439例，減少約21.4%。

▲▼指揮中心1/25公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/25公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
Angelababy豪宅內部曝光！　這盞燈要價76萬
過年「這種剩菜」別再留！　醫喊：會吃壞肚子
保生大帝廟「擲筊賽」5633人擠爆！　他贏到一台轎車
她滑手機驚見「9年前去世丈夫」　16秒詭異吃飯片引熱議
女按摩師強摸下體「拉開內褲視姦」！　20歲男嚇哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

烈嶼保生大帝廟「擲筊賽」吸5633人　他PK贏1筊奪冠獲轎車

桃園拉拉山今降瑞雪　 復興區民宿訂房大增

海象不佳！台東往綠島蘭嶼5船班取消　明加開疏運籲提前返台

打過1劑！4歲男童確診「高燒41度併抽搐」　收住加護病房隔天逝

快訊／今增22死！本土+16329　4歲男童確診2天腦炎逝

2023鹿耳門天后宮文化季　台灣年迎喜神盛典

兔年錢放「這方位」最招財！　3小物擺對風水讓財運爆棚

鹿港天后宮「行業籤」出爐！這3大行業兔年旺　娛樂業下籤要留意

閃黃燈停車「下秒被硬插」她氣炸！老司機搖頭不挺：方向錯了

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

妹子近距離站鸚鵡旁想合照　4隻降落頭頂！她崩潰狂奔

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

烈嶼保生大帝廟「擲筊賽」吸5633人　他PK贏1筊奪冠獲轎車

桃園拉拉山今降瑞雪　 復興區民宿訂房大增

海象不佳！台東往綠島蘭嶼5船班取消　明加開疏運籲提前返台

打過1劑！4歲男童確診「高燒41度併抽搐」　收住加護病房隔天逝

快訊／今增22死！本土+16329　4歲男童確診2天腦炎逝

2023鹿耳門天后宮文化季　台灣年迎喜神盛典

兔年錢放「這方位」最招財！　3小物擺對風水讓財運爆棚

鹿港天后宮「行業籤」出爐！這3大行業兔年旺　娛樂業下籤要留意

閃黃燈停車「下秒被硬插」她氣炸！老司機搖頭不挺：方向錯了

日本冰封至少1死！「晴天之國」罕見積雪93公分　上百航班取消

傳德總理國際壓力下點頭　援烏豹2戰車要點一次看

中國男確診飛南韓「沒隔離落跑」　未受任何懲罰！僅被驅逐出境

塞車尿急！千萬別用寶特瓶　內行「推爆1物」：吸尿又除臭

松山機場工安意外「男子墜落6m亡」　雇主未提供安全設施判7月

-10℃低溫吃合菜　「涼菜」上桌竟都凍成「真・涼菜」

海象不佳富岡-綠島、富岡-蘭嶼航線今日停航　明日加開航班疏運

「迷人嗓音」出沒！盤點4特色新生代創作女歌手　她被巨星相中以為詐騙

國5「紫爆」時速剩19公里！ 下午北返塞炸「3路段恐塞到凌晨3點」

春節大開「吃」戒！4成體重增加　一張圖表看懂禁忌飲食聰明瘦

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

生活熱門新聞

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　本人回應了

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面