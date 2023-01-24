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大年初四台南路邊停車恢復收費　提升週轉率擴大停車供給

▲台南市路邊停車格從25日大年初四起恢復停車收費，交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市路邊停車格從25日大年初四起恢復停車收費，交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應春節期間的大量車潮的停車需求，台南市路邊停車格從25日大年初四起恢復停車收費，台南市交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況，停車時亦請留意各場停車費率資訊，避免衍生消費糾紛。

交通局局長王銘德表示，今年春節連續假期適逢疫情解封，台南地區熱門旅遊景點也吸引大量的人潮及車潮，停車需求大增，必須公平合理分配有限的停車資源，才能讓返家團圓的市民及到訪的遊客都能順暢出遊。

交通局長王銘德指出，25日（大年初四）台南市路邊停車格恢復停車收費，可減少車輛在春節連假期間長期佔用停車格的情形，提高使用效率，更方便遊客來往各觀光景點遊覽、享用美食。

▲台南市路邊停車格從25日大年初四起恢復停車收費，交通局提醒遊客多多利用「台南好停」APP查詢即時停車格位資訊，減少空繞找車位的時間及衍生的道路壅塞狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局呼籲，大台南地區的路邊停車格有70%已完成智慧化管理，民眾可以下載「台南好停」APP，在出門前查詢目的地鄰近停車格位的即時資訊規劃行程，避免臨時找不到停車格位而影響遊興，另外，使用APP線上繳納停車費，還能享有每筆折扣2元的優惠。

交通局提醒，車主進入收費停車場前應先留意停車場收費資訊，倘發現業者未清楚標示計費單位、停車費率或未於明顯處所以明顯字體標示費率資訊，可向交通局反映及查詢，以避免停車收費糾紛，維護相關停車權益。

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