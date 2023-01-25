年節飲食豐富少運動　嘉義市大賣場設運動科技設備

▲▼ 嘉義市賣場設置運動設備鼓勵民眾春節運動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

過年期間如何兼顧營養與美味，嘉義市社區營養推廣中心提供民眾飲食妙方，掌握「我的餐盤六口訣」、攝取「未精製全穀雜糧」取代精白米，過年期間一樣可以吃巧、吃好、維持好身材。另外，衛生局為鼓勵民眾培養肌力，1月25日至1月29日在大潤發、家樂福等大賣場設有運動科技設備，歡迎民眾前往體驗，在春節適度運動健身。

社區營養推廣中心表示，春節是家人團聚與拜年送禮的節日，傳統觀念認為大魚大肉澎湃上桌和高熱量零嘴，招待親友才有年味，往往年後腰圍加粗、體重爆增，困擾也跟著來。因此，社區營養師建議民眾春節飲食時也要掌握「我的餐盤六口訣」：每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙，就能在春節期間吃得健康無負擔。

社區營養師建議，過年期間別只吃大魚大肉，仍要兼顧均衡營養，吃蘿蔔糕、發糕、餃子及甜年糕等，儘量以蒸煮烤方式取代油炸，主食也可改以「未精製全穀雜糧」取代精白米，年節常見的長年菜、菜頭及韭菜等，每餐至少應吃到半碗的份量；核桃腰果杏仁果等堅果每餐只能吃一茶匙，才能避免熱量超標。

衛生局建議民眾於親友團聚時，可就近利用社區公園、健走步道、自行車道等，從事健走及騎自行車等活動，除了促進親友間互動外，還能增加身體活動的機會。

此外，衛生局也鼓勵民眾培養運動習慣、訓練肌力，將可量測血壓、血氧、BMI、體脂率、水分率、骨骼量、肌肉量、內臟脂肪等指標的「健康小站」，以及幫助心肺及肌力提升的「好十肌」等搬移至大賣場，鼓勵民眾到大潤發、家樂福現場體驗運動科技設備，掌握運動好時機，讓新的一年「動如脫兔」、活力滿滿過好年。