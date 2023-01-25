蔡英文建智慧島嶼　林啟聖打造「智生活」用APP收包裹、洗冷氣全包

▲總統蔡英文出席智慧城市展開幕暨頒獎典禮時表示，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景越來越近了。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2017年智慧城市展拋出「數位國家、智慧島嶼」的理想；2021年時，她再次出席智慧城市長時則表示，台灣距離這個願景已越來越近，期許台灣的智慧城市應用，成為全世界民主國家的典範。事實上，近年「智生活」早已逐步融入台灣社會。

蔡英文在2021年時，出席「2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮」表示，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景越來越近了，包括5G、各地產業聚落，以及試驗場域的發展，跟各縣市智慧城市的應用成果等。她說，台灣在各縣市都可以看到智慧城市的應用成果，好比「智慧城市創新應用獎」有很多成功的案例，智慧城市確實改變了城市的治理，也創造出新的商機。

事實上，智慧城市的建立下，「智生活」已逐漸融入台灣民間社會，現在台灣只要住在70戶以上的社區，就有60%機會是「智生活」的用戶，包括包裹代收代寄、洗衣機或冷氣清潔，都是「智生活」的範疇。

追溯至民國86年，本來做房屋代銷、土地開發的今網創辦人林啟聖接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，他當初在同學牽線下，相準未來網路趨勢會從電話線的撥接轉向24小時隨時在上線狀態的固定網路，一股腦投入了「社區網路」市場，於是成立今網。

林啟聖坦言，創業歷程一開始走得艱辛，連續虧損8年，兩億元就像打水漂，一江春水向東流。他苦笑著說，「簡單說就是走得太快，市場推廣又慢，加上建置成本高，更慘的是，根本不是市場巨頭的對手。」

林啟聖表示，後來他接觸到創投，藉著經營長才讓小公司起死回生，也賺進資金為日後今網集團的招牌項目「智生活」鋪路。

林啟聖說，大學畢業後經營多家公司，才發覺要不斷「練功」，光是坊間企管顧問公司的課程，就修了超過20多門，包括領導、業務與銷售，還回母校逢甲EMBA進修，｢我一學期會挑選一門課深入鑽研，因為，要修一門學問，就要修到透徹。｣

「想認識更厲害的高手，人才是最難得的。」林啟聖說，奮力考進台大EMBA，就為了廣納人才，結果拉進了10位同門師兄弟，加入「智生活」的創業計畫。

▼今網董座林啟聖、兒子林子皓推「智生活」讓物業公司管理更順暢。（圖／記者陶本和攝）



林啟聖找來的這幾位同學，其實都是年薪近千萬的頂尖人才，他還祭出「無風險創業」說詞，言下之意，就是由他自己來承擔失敗風險。他也分享自己的用人秘術，找人才可不光看專業，人格特質也很重要，一般來說，他把人才分成兩種，「系統型」與「業務型」。

林啟聖說，心中會有幅座標軸，依序將人才分類置入，通常系統型與業務型是互斥的，因為業務型有良好的社交能力，也較為感性，而系統型則循規蹈矩，喜歡照著SOP走，較為理性。

談起今網，林啟聖表示，社區網路做了十幾年，用機戶一直停滯在5萬戶，除了前8年連年虧損，今網寬頻一直保持著穩定微幅成長獲利的狀態。他深知，不進則退，遲早有一天會被市場淘汰，所以開始尋思新出路，擁有今網，也有這些年透過創投累積的資金，還有台大EMBA找來的合夥人，萬事俱備，就只欠東風了。

2016年時，林啟聖說，這道「東風」就是智生活這套智慧社區管理系統，時值數位化雲端化之際，將所有社區服務，連同寬頻網路業務，都整合到「智生活」旗下，這東風才能起野火燎原之功。

他說，智生活的業務範圍包山包海，從包裹代收到冷氣、洗衣機清洗，從公設管理到管理費代收，提供總計超過百種的服務，包含智慧社區管理功能、社區專屬便利服務、居家到府服務、免費諮詢等，只要與社區有關，智生活全都一手包辦。

▼今網董座林啟聖、兒子林子皓推「智生活」讓物業公司管理更順暢。（圖／記者陶本和攝）



林啟聖表示，智生活的社區管理系統的經營門檻很高，除了需要有經過千錘百鍊的親民介面外，還要有大量的社區服務專員定期到社區拜訪，協助現場人員解決系統操作使用問題，令許多物業公司用過就難以回頭。

此外，智生活還有一個隱形商機，在APP系統裡有項「許願池」功能，募集使用者投票，幫助智生活了解住戶的需求。他說，「例如今年募集成功的項目，就是對講機」，許多人抱怨對講機壞了遲遲不修，總是以電話方式聯繫也不方便，於是智生活APP也串接對講機到社區收發室。

林啟聖兒子林子皓還想到，在智生活APP加設討論平台，不時會有「快問快答」，例如「時事」、「家庭生活」等問題，也讓用戶隨時可以在上面提問，就像一個社區型的交流版，讓使用者養成上線提問與回答的習慣。

根據統計，智生活每個月有百萬使用者平均上線互動15次，每次停留13分鐘以上。林啟聖指出，試想，目前擁有220萬人下載的智生活APP，若不斷收集資訊成為大數據庫，未來可衍伸出的商業模式，不論產品團購，還是新創投資，甚至民意風向，傳媒力量，掐指一算智生活背後所隱藏的社區商機，千億市場價值也不為過。