春節大開「吃」戒！4成體重增加　一張圖表看懂禁忌飲食聰明瘦

▲桃園市政府衛生局提醒民眾，聰明選擇應景食物不踩雷，可在春節吃得均衡營養又健康。（圖／桃園市政府衛生局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

過年返鄉團聚、享用年節美食，是大家最放鬆開心的時刻，讓人一不小心就大開「吃」戒，加上今年春節年假長達10天，很容易就讓體重跟著放假。根據國健署國人春節期間體重控制電話訪問調查顯示，年節期間約有4成民眾體重增加，平均上升1.7公斤。桃園市政府衛生局提醒民眾，聰明選擇應景食物不踩雷，就可在春節吃得均衡營養又健康。

衛生局表示，過年期間，米糕、佛跳牆、糖醋魚、紅燒蹄膀、紅燒獅子頭是餐桌上常見的傳統美食，但米糕油脂含量高，不易消化對血糖穩定又不好，淺嚐即可；佛跳牆的芋頭、栗子、蓮子為全穀雜糧類，因此如有吃白飯則要減量，例如：當餐芋頭、栗子、蓮子加起來為三分之一碗，白飯就要少吃三分之一碗。糖醋魚、紅燒蹄膀、紅燒獅子頭多為裹粉油炸，高油、高飽和脂肪，勾芡、外加糖及多醬汁食物，建議可以選擇清蒸魚、蹄膀可將皮去除、只吃肉就好，盡量不沾或不淋上醬汁、獅子頭部分絞肉可以用豆腐取代加上大量的大白菜一起燉煮。食物的優先順序依序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉、畜肉，並避免加工肉品。

近年送禮自用常出現的堅果禮盒，其實是天天必吃的堅果種子類，含有豐富的維生素B群、維生素E和礦物質（如：鋅、鎂等），每天份量比例約為腰果6顆或杏仁果6顆或核桃仁3顆，建議購買時就選擇小包裝、無調味堅果。其他則選擇在地當季的水果取代糖果、餅乾；以水、無糖茶飲或是乳品類取代汽水、飲料。圍爐火鍋可選擇新鮮蘿蔔、玉米、排骨為湯底，加入多樣菇類、綠色蔬菜，再加上豆腐、魚片、蝦子、海鮮等天然原型食材，這樣吃可說是均衡又營養。

桃園市政府衛生局劉宜亷局長表示，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險，希望民眾及家人一起從「飲食」及「運動」採取行動，讓新的一年迎向健康。另外提醒慢性或特殊疾病患者食物選擇還是要先徵詢醫師、營養師的意見，也可以追蹤「桃園市社區營養推廣中心」臉書，獲得更多營養飲食健康資訊。