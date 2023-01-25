保養領補助！大型柴油車至核可保養廠調修　最高補助8萬元

▲環保署表示，大型柴油車至核可保養廠調修，最高可獲得8萬元補助。（圖／花蓮縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

新的一年開始，民眾可能也要讓愛車煥然一新，環保署指出，為改善空氣品質，減少柴油大貨車的污染排放，1至3期大型柴油車，今（112年）年底前，到環保署核可的149家保養廠，進行指定項目調修，最高可獲得8萬元補助。

環保署從108年5月24日起推動補助調修燃油控制系統，環保署表示，至今已有1.2萬多位車主響應，為持續發揮污染改善效益，環保署在去（111年）8月29日發布修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，將補助期間延長至今（112年）底。

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▲環保署表示，大型柴油車至核可保養廠調修，最高可獲得8萬元補助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保署表示，1至3期大型柴油車，只要至取得環保署核可的149家保養廠，進行引擎系統、噴射泵浦或噴油嘴其中一項調修，並搭配清除積碳施作後，至柴油車動力計檢測站完成檢測，且符合當期排放標準，就可以向環保署申請補助。

目前全國已有149家保養廠取得環保署核可，環保署表示，車主可至「移動污染源管制網」的「補助相關資訊」查詢。另環保署也成立補助措施單一服務窗口（專線：02-85124402），提供車主對於調修燃油控制系統補助申請文件等相關諮詢服務，請車主把握機會儘快提出，共同攜手改善空氣品質。