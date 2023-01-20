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迎兔年！室內外可擺設植盆栽　環署：可減碳與淨化空氣

▲聖誕過年應景花卉「聖誕紅」等花市漲價超過1成，喜歡應景花卉民眾，趁早前往花市採購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲聖誕紅等盆栽不僅能增添喜氣，還能吸收二氧化碳與等多種化合物。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新年即將到來，民眾正在除舊布新準備迎接新年，環保署提醒民眾，注意室內通風配置、擺設植栽，室內擺設植栽，能透過植物吸附懸浮微粒及淨化空氣，不僅能配合年節氣氛妝點一室色彩，也可淨化室內空氣，讓身體更健康，迎接充滿活力的一年，歡迎民眾下載環保署「淨化空氣品質之植物簡介」。

明（21日）就是除夕，不少民眾仍努力打掃、除舊布新，準備迎接新年到來，在清潔之餘，環保署也提醒民眾，在室內外擺設各式植栽或盆栽，不僅為年節增添喜慶氣氛，又可淨化室內空氣，讓身體更健康。

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環保署建議，家門出入口處可擺放馬拉巴栗、香龍血樹或黃椰子等較大盆栽，除有迎賓效果外，更可移除甲醛等揮發性氣體及二氧化碳；玄關處可擺放觀葉型秋海棠、非洲菫和蝴蝶蘭等開花盆栽，植栽色彩除了能點綴過節氣氛，還可有效吸附親友進出入時所產生的懸浮微粒。

▲ 屏東縣鹽埔鄉農友潘銘興栽種黃椰子，收入不亞於一般上班族，圖左是其太太王淑惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼黃椰子等盆栽能吸收二氧化碳與移除甲醛等多種化合物，蝴蝶蘭也有同樣功能。（圖／記者陳崑福翻攝、記者楊均典攝）

▲台東火車站蝴蝶蘭迎風搖曳。（圖／記者楊均典攝）

此外，環保署指出，在餐桌與客廳也可擺放應景植物，如象徵「旺來」的觀賞鳳梨與擎天鳳梨、象徵「仙客到來、貴客臨門」的仙客來、顏色喜氣的聖誕紅與火鶴花、季節性的長壽花等，不僅有吉祥含意，同時能夠吸收二氧化碳與移除甲醛等多種化合物。

環保署表示，綠美化除了應用在室內空間之外，室外區域也可利用陽台種植腎蕨、心葉蔓綠絨、蒜香藤、薜荔、炮仗花、蔓性紫花馬纓丹、雲南黃馨、垂葉武竹等懸垂型植物，既可美化住宅外觀，又可阻擋懸浮微粒、臭氧等空氣污染物進入室內，讓身體更健康，迎接充滿活力的一年。

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