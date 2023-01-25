　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

心肌梗塞發作「三分之一救不回」　醫：喝酒取暖不利心血管！

記者游宗樺／台北報導

過年期間室外溫度低，心臟疾病風險增加。台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝表示，心臟的冠狀動脈如不健康，遇到天氣冷可能造成斑塊破裂產生血栓，演變成心肌梗塞。在急救經驗中，有大約三分之一的患者來不及到醫院就往生了，因此提醒，平日要留意自身保暖及飲食狀況。

▲▼台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝。（圖／記者游宗樺攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李穎灝解釋，人的心臟有三條冠狀動脈，提供心臟運作所需的養分，但長時間下血管裡面累積的「髒東西」會形成「斑塊」，如斑塊破裂造成心肌梗塞，患者急性病發時，往往致死率極高「有約三分之一的人到不了醫院就死亡了。」就算送到醫院做心導管搶救，但也只能救剩下的心肌細胞，而壞死的心肌則不可逆無法復原，心臟功能將會受損，之後可能會有心臟衰竭的後遺症，「不死也重傷！」

對於有民眾誤解，天氣冷喝酒可以讓身體發熱，但李穎灝說，喝酒後身體血管擴張，是把重要的內臟體溫帶到四肢，影響內臟溫度，對身體反而不利。由於天氣冷可能誘發心肌梗塞，建議冬天早晨運動時間可以延後一點，或改為室內運動比較安全，且暖身要做足，搭配洋蔥式穿法，頭頂、腳部保暖也很重要，戴口罩也可以兼具保暖效果。

李穎灝指出，心肌梗塞的風險因子中包括抽菸、過量飲酒或「三高」，即高血壓、高血糖、高膽固醇，或是有家族病史，患者要定期篩檢、定期回診，且可能還要加上藥物控制，飲食也要調整，建議採低油、低糖、高纖維食物。此外，運動習慣也是十分重要，平日維持中強度的運動，都有助心血管健康。

李穎灝補充，冠狀動脈疾病的患者通常為50至60歲男性，年紀越大血管越用越久，越有機率發生，隨著飲食精緻化，現在患者有年輕化現象，曾治療過20歲出頭的患者，可能因為卡車司機久坐抽菸，導致心血管疾病發作。發生心肌梗塞時，患者會有胸痛、胸悶或是呼吸困難狀況，如果休息、服藥後狀況仍未改善，就需要緊急去醫院，也因此，「硝化甘油舌下含片」最好隨身攜帶，以備不時之需。

ET快訊
大甲鎮瀾宮國運籤出爐　顏清標說話了
加州槍擊19死　華盛頓州21歲匪射殺3人逃逸
新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了
快訊／初四冷爆清晨5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝
北港朝天宮抽公籤又中「癸酉」！　解籤直言不妙

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4小時停電6次！　台電揭原因是恆春風太大

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

心肌梗塞發作「三分之一救不回」　醫：喝酒取暖不利心血管！

保養領補助！大型柴油車至核可保養廠調修　最高補助8萬元

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　患者再控：她吼我閉嘴！本人回應了

快訊／初四冷爆清晨5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

初四湧北上車潮！國道9處地雷路段出爐　國5塞炸「恐連堵18小時」

北港朝天宮抽公籤又中「癸酉」！　解籤直言不妙2年前這點靈驗

走春出遊到處塞！內行激推3大「最強休息站」：解放、打卡兩相宜

過年出遊塞車9.5小時　他悲吐「最慘走春行程」：只吃飯30分鐘

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

夫妻帶5小孩排隊領紅包　蔡英文比讚...頻點頭肯定

4小時停電6次！　台電揭原因是恆春風太大

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

心肌梗塞發作「三分之一救不回」　醫：喝酒取暖不利心血管！

保養領補助！大型柴油車至核可保養廠調修　最高補助8萬元

美女中醫傳對同仁施暴遭解雇　患者再控：她吼我閉嘴！本人回應了

快訊／初四冷爆清晨5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

初四湧北上車潮！國道9處地雷路段出爐　國5塞炸「恐連堵18小時」

北港朝天宮抽公籤又中「癸酉」！　解籤直言不妙2年前這點靈驗

走春出遊到處塞！內行激推3大「最強休息站」：解放、打卡兩相宜

過年出遊塞車9.5小時　他悲吐「最慘走春行程」：只吃飯30分鐘

李威淡出台灣演藝圈9年「最新近照曝光」！　虔心修佛改賣茶具

4小時停電6次！　台電揭原因是恆春風太大

花錢比存錢更重要？　網紅夫妻曝理財「3重點」：省錢不會變有錢

伯賢早餐菜單驚呆少女！　盤點南韓4小鳥胃藝人「甜甜圈吃3口就飽」

陸國產汽車2022銷量超50%　蔚來CEO預計陸車市5月逐步恢復

不過兔年！一年吃4百萬隻貓　世界唯一慶祝「貓年」的國家

樂團主唱分手出櫃女友不分居　另結新歡屋簷下「三人行」

經典賽回顧／日本超狂連4屆投手獲獎　下一位大谷翔平？

女公務員「愛上牛郎」！為養小白臉下海賣淫　1年海撈187萬

直擊周興哲開百萬豪車打小白球！　「趙岱新幫遛狗」甜蜜愛相隨

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

生活熱門新聞

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

台中LaLaport「過年人潮曝」　全場看傻

車逆闖中橫慘遭逼退！49秒影片超療癒

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

初四迎財神！「5習俗+5禁忌」曝

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

22縣市低溫特報　北台灣下探7度

更多熱門

相關新聞

開心過春節　把握年菜5技巧+5要原則

開心過春節　把握年菜5技巧+5要原則

農曆春節即將來臨，家家戶戶採買豐富年菜年貨，歡喜迎兔年。闔家團圓總會準備山珍海味、澎湃豐盛的菜餚宴請家人，花蓮縣衛生局提醒，市售的年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，比較高油、高鹽、高熱量，享用年菜的同時，也無形增加身體負擔。花蓮縣社區營養推廣中心營養師針對民眾年節自行製備或選購年菜提出「五技巧」建議，讓家人吃得美味健康，闔家平安過新年。

77歲翁腹痛狂冒急扣119　他看出「不單純」成功搶命

77歲翁腹痛狂冒急扣119　他看出「不單純」成功搶命

許下心願戒菸成功率增兩倍！

許下心願戒菸成功率增兩倍！

營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法

營養師曝湯鍋熱量排行＋5招健康吃法

胸痛是「心肌梗塞or胃痛」？　醫揭評估表自測

胸痛是「心肌梗塞or胃痛」？　醫揭評估表自測

關鍵字：

健康心肌梗塞

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

小霸王寒流凍3天剩4°C　台北恐飄雪

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面