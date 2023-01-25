心肌梗塞發作「三分之一救不回」　醫：喝酒取暖不利心血管！

記者游宗樺／台北報導

過年期間室外溫度低，心臟疾病風險增加。台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝表示，心臟的冠狀動脈如不健康，遇到天氣冷可能造成斑塊破裂產生血栓，演變成心肌梗塞。在急救經驗中，有大約三分之一的患者來不及到醫院就往生了，因此提醒，平日要留意自身保暖及飲食狀況。

▲台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝。（圖／記者游宗樺攝）

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李穎灝解釋，人的心臟有三條冠狀動脈，提供心臟運作所需的養分，但長時間下血管裡面累積的「髒東西」會形成「斑塊」，如斑塊破裂造成心肌梗塞，患者急性病發時，往往致死率極高「有約三分之一的人到不了醫院就死亡了。」就算送到醫院做心導管搶救，但也只能救剩下的心肌細胞，而壞死的心肌則不可逆無法復原，心臟功能將會受損，之後可能會有心臟衰竭的後遺症，「不死也重傷！」

對於有民眾誤解，天氣冷喝酒可以讓身體發熱，但李穎灝說，喝酒後身體血管擴張，是把重要的內臟體溫帶到四肢，影響內臟溫度，對身體反而不利。由於天氣冷可能誘發心肌梗塞，建議冬天早晨運動時間可以延後一點，或改為室內運動比較安全，且暖身要做足，搭配洋蔥式穿法，頭頂、腳部保暖也很重要，戴口罩也可以兼具保暖效果。

李穎灝指出，心肌梗塞的風險因子中包括抽菸、過量飲酒或「三高」，即高血壓、高血糖、高膽固醇，或是有家族病史，患者要定期篩檢、定期回診，且可能還要加上藥物控制，飲食也要調整，建議採低油、低糖、高纖維食物。此外，運動習慣也是十分重要，平日維持中強度的運動，都有助心血管健康。

李穎灝補充，冠狀動脈疾病的患者通常為50至60歲男性，年紀越大血管越用越久，越有機率發生，隨著飲食精緻化，現在患者有年輕化現象，曾治療過20歲出頭的患者，可能因為卡車司機久坐抽菸，導致心血管疾病發作。發生心肌梗塞時，患者會有胸痛、胸悶或是呼吸困難狀況，如果休息、服藥後狀況仍未改善，就需要緊急去醫院，也因此，「硝化甘油舌下含片」最好隨身攜帶，以備不時之需。