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77歲翁腹痛急扣119！他一眼看出「不單純」　搶命讓他回家過年

▲▼77歲老翁腹痛狂冒冷汗急摳119，他一眼看出「不單純」成功搶命。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲77歲老翁腹痛狂冒冷汗急摳119，所幸馬上被救護員發現是急性心肌梗塞，送醫治療後趕在農曆年前康復返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市杉林區1名77歲潘姓老翁，本月4日上午因腹痛難耐叫救護車協助送醫，到場的杉林分隊高級救護技術員陳茂軒發現患者不斷冒冷汗直覺有異，機警施作十二導程心電圖，果然發現是急性心肌梗塞，立即通報旗山醫院並依照醫囑給予抗血小板藥物。患者到院後接受心導管手術置放3支心臟支架，總算趕在農曆年前康復出院返家，對於救護員的專業深表讚賞與感激。

杉林分隊高級救護技術員陳茂軒回憶，潘姓老翁沒有痼疾，當天因腹痛癱坐在地上，持續有冒冷汗的情形，直覺狀況「不單純」，現場施作十二導程心電圖檢查，果然發現是急性心肌梗塞。

判讀心電圖後陳員立即致電消防局醫療指導醫師溫竣凱，由醫師線上覆核並指示給予抗血小板藥物，同步通知旗山醫院接手急救。 ​

消防局醫療指導醫師、高醫急診主治醫師溫竣凱表示，收到救護車的心電圖訊號，初步研判梗塞壞死的部位在心臟下壁，加上年紀大的患者可能以腹痛、噁心等非典型症狀來表現，因此極容易被忽略。

▲▼77歲老翁腹痛狂冒冷汗急摳119，他一眼（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民眾若出現胸悶痛、呼吸喘及冒冷汗的情形，應立即撥打119電話求援，由專業的救護人員及早進行心電圖檢查，搶時間救命。（圖／記者賴文萱翻攝）

所幸出勤同仁臨床經驗豐富，能夠立即發現異常給予檢查，並依照醫囑在到達醫院前就讓患者服下阿斯匹靈(Aspirin)及百無凝(Ticagrelor)雙重抗血小板藥物，搶時間挽救患者生命。 ​

消防局醫療指導醫師、旗山醫院急診主任梁祐瑋說明，由於救護同仁在到達醫院前就即時通報、啟動心導管團隊待命，大幅縮短患者接受心導管手術的時間。

經心導管手術發現供應患者心臟氧氣及養分的三條冠狀動脈狹窄、右冠狀動脈狹窄程度更高達95%，因此放置三支心臟支架，能讓患者在農曆年前康復出院返家，有賴於院前與院後團隊緊密合作，實為美事一樁。 ​

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