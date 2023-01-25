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丈夫確診喊「沒事的」隔天成冰冷遺體…護理妻尖叫「邊哭邊CPR」

▲▼房間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子確診隔天在房內猝死，擔任護理師的妻子邊哭邊CPR，仍無法挽回丈夫的生命。（房間示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名護理師跟丈夫相戀7年後結婚，感情一直超好，但在2020年丈夫出現急性心肌梗塞，儘管救回來但血管膨大無法放支架。2022年丈夫還染上新冠肺炎，護理師擔心不已，丈夫安撫說，「我沒事的」接著進房間隔離，隔天護理師忍不住進房關心，看到丈夫倒床邊，身體冰冷瞳孔放大，她心碎尖叫邊哭邊CPR。

護理師在【Dcard】發文說，跟丈夫因為遊戲認識，後來發現丈夫的憨厚可愛，雙方展開了姊弟戀，在前婚前夕得知丈夫有遺傳性的高血壓以及腎臟病，但相戀7年的兩人還是決定走入婚姻，護理師認為，「現在醫學很發達一定有辦法的啦！」

護理師提到，「2020年某一天早上，丈夫說胸痛，醫護相關的我馬上覺得不對勁，送到醫院確認是急性心肌梗塞，急做心導管，因為發現得早，丈夫救回來了但血管不正常膨大，沒有辦法放支架，意味著下一次還會堵住，但沒關係，只要丈夫還在。」

▲急性心肌梗塞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丈夫曾因急性心肌梗塞送醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

護理師說，「直到結婚第7年（2022年），丈夫老樣子帶著大夜班的我上班，途中咳了兩聲，我緊張的要丈夫快篩一下，果然兩條線！而我還是陰性就去上班了，我好慌，丈夫還是笑笑說：「我明天去醫院請求通報，這樣妳就可以一起休息了！妳看多好！」

護理師提到，「還是陰性的我買了一堆菜要一起3+4，那天晚上丈夫一直安慰我說你沒事，叫我放心，我久違地煮了晚餐給丈夫吃，他超級捧場全部吃光光，到了隔天早上，在客房一夜睡不好的我，5點敲LINE沒回，6點敲LINE沒回，我心想應該是還在睡，忍耐到9點打電話依然沒有接，我戴著N95打開了房間…」

接下來的一幕讓護理師心碎…護理師說，「丈夫倒在床角，沒有呼吸心跳，全身冰冷、瞳孔放大，我邊尖叫邊搶救並打119，119告訴我因為是確診者要著裝要半小時才能到達，我一邊哭一邊壓著CPR，直到救護車來…但以我的專業，我知道，已經死亡超過半小時了，丈夫不會再回來了。我無助地讓丈夫送到醫院，還是急救了半小時。」

▲▼救護。（示意圖／記者陳雕文攝）

▲救護車將早已斷氣的丈夫送醫。（示意圖／記者陳雕文攝）

護理師提到，「因為是確診者，24小時內需要火化，隔天丈夫就變成了一個罐子，我送回嘉義…丈夫離開我超過半年了，我的心還是好痛，還是一直惡夢，連心肌梗塞都撐過去的丈夫，輸給了新冠肺炎…我們明明說好疫情結束後要一起去土耳其蜜月的，明明說好要一起做好多好多事情，丈夫通通食言了，好想念他…我的親愛的…」

網友看到貼文紛紛留言，「眼角溼溼的」、「妳老公很愛很愛妳，請妳一定要好好活下去，帶著他對妳的那份愛！抱妳一個」、「明明前天還在，隔天變一個罐子，辛苦妳了，真的真的真的要堅強下去」、「看完鼻頭好酸」、「妳的老公一定會在天上好好守護你的，所以一定要連著他的份一起好好的活下去」。

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