台裔阿兵哥開箱「美軍伙食」　基地裡就能吃牛排

記者林彥臣／綜合報導

過去當過兵的台灣民眾，對於國軍伙食的「評價」幾乎成為共同回憶，改善伙食也成為國軍近年重要的課題之一。一位台裔駐韓美軍阿兵哥，就在自己的YouTube頻道上，開箱美軍的伙食，菜色可以說相當美味豐富，甚至在基地裡面就可以吃到牛排，對於操課一整天，又餓又累的阿兵哥來說，吃到這樣的伙食，肯定是一件相當幸福的事。



YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」就拍了一則開箱美軍餐廳的影片，他所拍攝的餐廳叫做「斯巴達餐廳」就是取名像「斯巴達勇士」一樣勇猛的意思，餐廳內部裝潢就像常見的美式餐廳，牆上還掛著NBA傳奇球星的球衣，每個人都自由入座，一點都沒有軍中的嚴肅氣氛。

▲美軍的餐廳菜色相當豐富，有烤鮭魚與牛排等等。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



當天「肥宅阿兵哥」在餐廳中，取用了炸蝦球、炒飯、烤地瓜、麵包、牛排、烤鮭魚、雞翅、水果、蛋糕等等。這些餐點除了當場在餐廳內享用之外，也可以打包，帶出營區給家人吃。

▲美軍餐廳裝潢擺設就像一般的美式餐廳，一點都不感受不到在軍中的嚴肅氣氛。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



「肥宅阿兵哥」說，如果在感恩節當天，餐廳還會有特別的「感恩節餐」，不過他當天取用的餐點，其實也相當美味，而且分量相當足夠，吃不夠還可以在盛第二次。