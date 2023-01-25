誰是政壇春聯人氣王？最猛還是馬英九　對岸瘋搶曾創破萬天價

▲前總統馬英九每年都會寫春聯送給民眾。（資料照／翻攝自馬英九臉書粉絲專頁）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九循以往的慣例準備親筆書寫後複印的春聯給民眾，今年以「虎嘯生威千山過，兔躍引暖萬木春」祝福大家新年快樂。事實上，馬英九作為政壇的春聯人氣王，曾多次創下紀錄，包括送出多達25萬份，有一年更在大陸的拍賣網上出現人民幣1萬2299元的天價。

▲馬英九今年春聯 。（圖／馬英九基金會提供）

馬英九每年春聯都相當受到民眾歡迎，但在2018年因為時任台南市議員林燕祝服務處站台，現場揮毫，送出3張「狗年旺旺 財源滾滾」春聯，讓不少人大讚字太美而掀起熱潮。

當年，馬英九正式的「海宇熙春金雞去 乾坤生意駿犬來」春聯一登場，10萬份瞬間秒殺，連忙加印，最後一共送出25萬份，至今無人超越。

而到了2019年，馬英九推出「四海承風送駿犬 八方輻輳迎天蓬」，沒想到大陸拍賣網站也出現多家店家拍賣春聯，每幅叫價人民幣88元至150元不等，最貴的則叫價1萬2299元人民幣（當時換算約新台幣5萬6680元）。

▲淘寶網有商家天價推出預售「馬英九春聯」。（圖／翻攝淘寶網）

民進黨立委高嘉瑜的春聯也擁有高人氣，2018年還是議員的她為民進黨當時的台北市長候選人姚文智站台時，因「翻白眼」成為各種關注焦點，春節就送出「眼球運動款」春聯，樣品照才出來就讓大批網友暴動。高嘉瑜說，往年外縣市春聯大概準備6、700份就夠了，但今年3小時就有8千份要寄送，沒辦法再追加提供寄送，提供「收藏用」的電子檔給民眾。

▲高嘉瑜春聯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

2020年高嘉瑜發現自己的春聯被放上拍賣，販售440元，還有4筆交易成功的紀錄，讓她怒批「令人髮指！嘉瑜簽名春聯只送不賣，請不要花錢買。不要因為我的春聯會唱歌就水漲船高，保證瑜音繞樑，每天聽到煎熬。」

總統蔡英文的春聯也曾引發話題，2017年的「自自冉冉 歡喜新春」被國立台灣文學館館長廖振富指出，「自自冉冉、歡喜新春」上下兩句並不相對稱，不是「春聯」，只能稱為新年的兩句吉祥話，但大批民眾仍排隊等領取。今年則推「喜福運途」，由擅長書法撰寫的設計師簡伯諭代筆。

▲總統府公布今年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋。（圖／總統府提供）