不過兔年！一年吃4百萬隻貓　世界唯一慶祝「貓年」的國家

▲越南是全世界只過「貓年」的國家 。（圖／翻攝 正觀新聞）

記者任以芳／綜合報導

揮別虎年，今年迎接金兔年，位於東南亞的越南長期深受中國文化影響，同樣慣用農曆年，但有趣的是，2023年是中國的兔年，卻是越南的貓年，換句話說如果生於越南今年生肖就是屬貓。以貓代兔，越南也成為世界上唯一慶祝「貓年」的國家。

隨著越南2023「貓年」明信片曝光，讓不少大陸網友覺得好奇，越南十二生肖排序和中國差不多，為何捨棄可愛的兔子，換成萌萌的貓咪。

綜合各方說法，古時候中國的屬相文化傳入越南，對應的子鼠醜牛、寅虎卯兔的十二地支也一起傳過去了。由於中國漢字卯兔的「卯」字與越南語的「貓”」（mèo）發音相近，「兔卯年」就被誤當「貓年」，一直就這樣流傳了下來。

▲「吃貓」也是越南人特別飲食。（圖／取自CC0圖庫／Pixels）

第二種說法較貼近民間生活，相傳越南古時候鼠患嚴重，得靠貓捉鼠，越南人把貓咪視作帶來五谷豐登、風調雨順的吉祥物，十二生肖排名算上貓咪。再者，蛇排龍後，蛇又被叫做小龍；以此類推，虎後面是小虎，貓就是小虎；另一種解釋是越南講究「生態平衡觀」，十二生肖有鼠自然要有貓，自然相剋。

諷刺的是，越南人對貓情有獨鍾，根據聯合國一個公益基金會發佈的《東南亞貓狗交易》調查報告顯示，全球每年大概要吃掉3000萬隻貓，其中有400萬隻上了越南人的餐桌。

▲各國十二生肖排序。 （圖／翻攝 正觀新聞）

至於中國生肖為什麽有兔無貓？ 根據相關文獻最早記錄，漢代出現貓咪圖騰，不過是野貓，不適合家養，現在的家養中華田園貓最早源自埃及的沙漠貓，人們猜測可能是東漢時期傳入中國的，那個時期十二生肖已經排完。

除了越南過「貓年」，日韓柬泰等國十二生肖也和中國相似，第一順位的生肖稍有不同，例如柬埔寨和泰國以牛和蛇為首，接下來排序差不多。

其他國家的十二生肖十分有趣，印度有「獅」無「虎」；哈薩克斯坦是「換虎為豹」，「換龍為蝸牛」；伊朗把老虎換豹子，龍換成抹香鯨。埃及是牡牛、山羊、驢、蟹、貓、鱷、紅鶴、獅子、鷹；墨西哥排序有松鼠、猩猩、鹿、蜥蜴、豹、孔雀等特色生肖動物。