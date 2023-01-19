基隆慰問獨居油彩畫家劉復宏　副市長邱佩琳送春節禮盒

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府關懷照顧獨居長者不遺餘力，副市長邱佩琳18日由社會處副處長駱文章陪同，代表市長謝國樑致贈春節禮盒，慰問獨居於外木山的長者劉復宏先生，一起喝雞湯，劉復宏介紹他的油彩畫作品與分享創作靈感，在這寒冬之際備感溫馨。

▲基隆市副市長邱慰問獨居長者劉復宏先生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



過程中，劉復宏先生表達期盼能再次舉辦個展，副市長邱佩琳請相關單位提供協助。駱副處長表示，劉復宏老師平時繪畫創作，也會到外木山散步，身心靈都快樂，邱副市長說自己快樂，身邊的人也感受到快樂。

探訪獨居長者劉復宏先生，原是新竹縣芎林鄉人，被外木山海岸深深吸引，移居基隆三十餘年，並以外木山海岸為創作題材，作品不勝枚舉，多次受邀展出作品，曾於2016年在基隆市文化中心開設個展，退休獨居不寂寞，今年七月到九月將到順益美術館，展出個人創作。

▲基隆市副市長邱佩代表市長謝國樑致贈春節禮盒。

劉復宏先生氣色飽滿，退休後獨居生活，持續以藝術創作，綻放精彩的金齡人生，謝國樑市長進一步鼓勵市民長者們，積極的社會參與並將所學專長傳承，共同將基隆打造成為「有愛且能帶來希望的幸福城市」，也預祝基隆市民朋友癸卯兔年，新春佳節愉快。

社會處表示，針對獨居長者的人身安全及心理孤寂議題，提供免費安裝緊急救援系統，平時結合匯集由里長、里幹事與志工群關懷網絡資源，凡設籍並實際居住本市年滿65歲以上的列冊獨居長者，子女未實際居住本市或同住者無照顧能力，均可透過家中電話，再加裝設置主機與可攜式緊急求救按鈕，讓長者在家有緊急狀況時，立即按壓按鈕即可獲得緊急援助。