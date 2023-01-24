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大陸 大陸焦點 特派現場

過年遭親戚圍攻催婚！27歲女「外套蓋頭對抗」隔天投降答應相親

文／香港01

農曆新年是一家人聚首一堂的團圓好日子，同時也是親戚長輩「熱心關心」年輕人感情狀況的「高危時段」。中國大陸1名27歲女子回鄉過年，與家人到親戚家拜年時，遭到2名長輩「夾擊」不斷催婚，感到無奈又煩厭，只好當場以外套蒙頭並摀住耳朵拒絕回應。不過女子的「駝鳥政策」並未見效，翌日更抵不住親友的壓力，被強迫前往「相親」，事件引來網民討論。

陸媒報導，相關影片為1名居於遼寧大連的胡姓女子上傳，而片中女子是胡女的堂妹。胡女指，堂妹近日回鄉過年，並跟媽媽到親戚家拜年「串門子」，沒料遭媽媽及姑姐不斷催婚，更教路選男生的秘訣，「今天我就告訴你，你找對象模樣不要太俊，一般模樣就行。就找個精神兮兮的，知道過日子就行」、「找個愛你的人，不要你去愛他的人，他知道稀罕你、愛你就行」。

▼親戚婆媽圍攻催婚。（圖／翻攝沸點）

▲▼女孩走亲戚被催婚全程蒙头捂耳。（圖／翻攝沸點）

面對2人的「關心」，胡女指堂妹無奈又崩潰，不知如何應對，故只好以其外套將整個頭也蒙起來，又以雙手掩耳，以行動拒絕回應。可是2名長輩未有被堂妹的反應嚇倒，更「補刀」揶揄她，「你別捂了，你這麼大小姑娘也不是小孩了！你看，筷子還一雙一對的，你還一個人！」

胡女透露，堂妹現年27歲，一直未有對象，令姑姐及她的媽媽非常着急，故一早機會便會向她催婚，希望她早日嫁人。而拍下影片的翌日，堂妹便因抵受不住長輩的壓力，被迫答應出席「相睇」認識異性。

影片一出引來網民討論，不少人批評長輩做法過份，直指過年本是一家團圓的時間，但親友們的「熱心」往往會嚇怕年輕人，令喜慶節日失去原意，「大過年的誰都不想聽這些吧，要是有合適的誰願意這樣啊」、「好多人辛辛苦苦在外打拼一年，回去還要聽這種道德綁架式關心，怪不得年輕人不愛過年」。

▼女子用外套蓋住頭。（圖／翻攝沸點）

▲▼女孩走亲戚被催婚全程蒙头捂耳。（圖／翻攝沸點）

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