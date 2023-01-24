出高鐵3分鐘取車！格上Go Smart贈400租車金　「開豪車返鄉出遊」

▲格上Go Smart投車千台，推出優惠吸引高鐵旅客租車返鄉出遊。（圖／格上）

記者李姿慧／台北報導

瞄準春節返鄉出遊，格上擴大串聯高鐵網絡，投入日租及共享逾1000台車，以「專人服務選日租、自助取還選共享」，出高鐵站3分鐘快速取車的服務模式，推出最高400元租車金等促銷優惠，鎖定搭高鐵返鄉和觀光旅客。

裕隆集團旗下格上租車轉型線上租車品牌—格上Go Smart，近年積極開拓汽車共享市場，因應高鐵旅客離開高鐵後的自駕需求，迎接春節返鄉和出遊高運量，格上整合全台高鐵共9站及鄰近周遭的日租車及共享車，投入約1000台各式熱門車款，並加大在旅運量第二級大三大的左營站及烏日站，各安排300及150台車備戰。

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格上表示，格上Go Smart推出新車隊、全新車款，加快汰換車款速度，因應高鐵商務、出遊、返鄉旅客不同的用車情境，投入包括上百台全新Nissan KICKS旗艦版、New Sentra等車款，日租車則打造NissanQ50、QX50、QX55及QX60全系列尊享方案。

▲格上Go Smart投車千台，推出優惠吸引高鐵旅客租車返鄉出遊。（圖／格上）

相關租車方案包括日租、周租到月租，以平日最低日租3000元專案價讓返鄉出遊旅客用優惠價格「開豪車過好年」，旅客出站3分鐘快速取車，並加碼再送最高400元租車金等促銷優惠。

除加大投車量及煥新車隊外，格上Go Smart也與玉山銀行合作，成為玉山數位e卡指定綠色消費通路，除透過官網APP線上訂車刷數位e卡結帳，可享10%現金回饋，格上再加碼日租滿2000送200、共享滿1000送100租車金，以及訂閱送１000公里免費里程。針對其他信用卡別，格上也推出共享車優惠，享有租滿3000送200、租滿4000送400租車金。