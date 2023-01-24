單車女遭砂石車輾過「右膝以上截肢」　司機判刑7月

▲女子騎腳踏車遭到右轉砂石車輾過。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉人豪／台北報導

台北一名女子騎腳踏車遭到右轉的砂石車碰撞，當場被輾過，還拖行一小段路才停下，女子送醫後右膝截肢，台北地方法院依過失傷害致人重傷罪，判砂石車詹姓駕駛有期徒刑7月。

該起事故發生在2020年9月24日，詹男駕駛砂石車行經台北市大安區復興南路東豐街口，撞上騎腳踏車的高姓女子，高女被輾過後遭拖行一小段路才停下，導致高女重傷右膝截肢。

判決書指出，詹男否認有殺人未遂、重傷害之犯行，辯稱車子有晃動後就馬上煞住，下車看就看到高女在車底下，沒有拖行，認為高女沒有騎在單車專用道上，是要繞過車頭穿越馬路，高女沒有騎在斑馬線的自行車道上，是騎在斑馬線的後方道路上亦有過失，因高女請求金額達到1100餘萬元，因金額差距過大無法和解。

高女表示，她當時去聚餐後離開，照平常的話，她騎乘腳踏車會直行到信義路口才會轉彎，她有騎在自行車道上，受傷後失去意識，一般來講之前習慣都是騎在自行車道上。

法官審酌，詹男犯後始終認罪坦承犯行，且與車主謀彌補損害，然高女民事請求新1152萬損害賠償，和解金額差距過大，多次調解未能達成和解，考量在本次車禍中，詹男為肇事原因，依過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑7月。