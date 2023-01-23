小孩過年紅包不見了！人妻氣炸報警　驚覺竊賊和婆婆有關

▲女子發現小孩過年領到的4個紅包不翼而飛。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

台中一名蔡姓女子去年3月初與家人外出，返家後驚見項鍊掉在地板，家中疑似遭竊，趕緊確認財物，結果發現小孩過年領到的4個紅包、項鍊、黃金手鍊等飾品均不翼而飛，損失至少6萬元。警方查出，竊賊竟是蔡女婆婆的蔡姓友人，他趁家中無人時闖入行竊。法院審理後，依竊盜罪判蔡男6月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，蔡男於民國111 年3 月4 日上午8 時52分許，開車至林姓友人家拜訪，見透天厝無人在家且大門未上鎖，竟意圖為自己不法之所有，基於侵入住宅竊盜之犯意，趁無人注意之際，推開大門侵入屋內後，發現3樓由林女媳婦居住之房門未上鎖，即打開房門並步入房內，徒手竊取蔡女置於書桌抽屜、化妝台抽屜之財物。

蔡男竊走的財物包括黃金手鍊2條、碎鑽戒指2 枚、「施華洛世奇」品牌之項鍊1 條、4 個紅包袋內之現金共4800元等，總價值約6萬元，得手後即下樓駕車離去。蔡女返家後，見原收藏於抽屜內之項鍊無故掉落地面，直覺有異，清點後發現前揭財物遭竊遂報警處理，經警調閱監視器錄影畫面循線調查，始悉上情。

台中地院審酌，被告不思循正當途徑獲取所需，反企圖不勞而獲，而為本案犯行，實不可取，且僅為滿足己身所欲，即任意竊取他人之財物，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，並考量被告迄今未與蔡女達成調（和）解或彌補其所受損害，依竊盜罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金1萬元。

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