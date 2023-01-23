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喝太多隔天超痛苦！醫師教「2撇步」　酒鬼也能迅速擺脫宿醉之苦

▲宿醉。（圖／CFP）

▲不少人會趁著新年飲酒作樂，不過宿醉卻讓人特別難受，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

不少人都會趁著新年期間小酌兩杯，不過如果喝太多酒的話，隔天宿醉引發的頭痛、想吐，就會讓人特別難受。英國家醫科醫師拉賈（Anita Raja）建議，人們可以在飲酒前後多喝水，並避免空腹飲酒，以減緩宿醉的不適感。

據《鏡報》報導，拉賈解釋，人們之所以在豪飲隔天會宿醉，並產生不適感，主要的罪魁禍首就是酒精裡的分解產物「乙醛」，「它會導致你產生頭痛、疲勞、噁心、脫水等症狀，但幸運的是，這其實是可以避免的」。

拉賈透露，喝酒最忌諱的2件事，其一是空腹飲酒，而另一件就是飲水不足。她指出，「永遠不要空腹出門喝酒，出門前先吃點清淡的食物，能幫助你保護胃粘膜，從而減少胃部不適的可能。」

▲宿醉。（圖／CFP）

拉賈建議，人們可以在喝酒前喝點優格，因為這是一種「極好的墊胃神物」，而且最好不要在喝酒前吃得太辣，以免胃粘膜進一步受損。

另外，她也提醒人們，無論是喝酒前後，都一定要記得喝大量的水，尤其是在宿醉出現脫水症狀時，更應該要多喝水，幫助身體代謝。與此同時，拉賈也建議人們盡量避免喝酒速度太快，「切記，從宿醉中恢復過來至少需要24小時，因此大家一定要適量飲酒」。

英國最新的飲酒指南顯示，人們每周的飲酒量應以不超過14個酒精單位為佳，而14個酒精單位大約相當於6品脫（568毫升）酒精度為4%的啤酒，或是7杯175毫升酒精度為11.5%的葡萄酒。如果是酒精度在40%的烈酒的話，則不能超過14杯，即大約44毫升。

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