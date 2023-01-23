我家種什麼植物才好？園藝達人分享挑選3大重點　植栽新手必看

▲家中一隅擺放綠色盆栽，空間既療癒又充滿生氣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

在家中擺放一些盆栽，可以為平淡的居家空間增添綠意，看起來生意盎然，同時打造療癒氛圍，但對植栽新手來說，光是要種什麼植物就很煩惱，擁有40年園藝經驗、種植超過1000種植物的陳坤燦，建議新手可以先考慮種花目的，再挑選適合植物，同時分享挑選植物的三大要點。

作者：陳坤燦

摘自：采實文化《新手種花100問》

●精選書摘

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「種什麼植物比較好？」、「什麼植物最好養？」、「什麼植物最容易種得活？」，是很多開始接觸植栽的新手們，優先考慮的問題。

選對適合的植物，才能成功種植

我通常會問大家：「你要種在室內還是室外、陽台還是屋頂？種植的空間有多大？光線照射程度如何？平常有多少時間可以照顧？澆水會不會麻煩？喜歡什麼花色？花要不要有香味？預算多少？有沒有忌諱？喜歡堅強耐活的，還是開花美但是壽命短的？」

總結以上的疑問，其實就是要請大家先評估「種植的目的」。了解自己栽培植物的需求、時間，以及嗜好，再來選擇要種的植物。選對了，就會得心應手，選錯了，花費許多心力可能也無法得到很好的回饋。

挑選植物的三大要點

1、 依照觀賞目的來挑選

想要增添綠意，可挑選觀音蓮、黛粉葉、蔓綠絨、山蘇、彩葉芋、五彩千年木等觀葉植物。想要製造繽紛色彩：以觀花植物為主，如矮牽牛、三色菫、百日草等，或是聖誕紅、仙客來、孤挺花等類型的盆花植物。

如果想要具有實用價值，選擇可食用的蔬菜，或薰衣草、薄荷、迷迭香等可入菜或泡茶的香草植物，或是桂花、茉莉花、梔子花等有香氣的香花植物。

▲▼薰衣草和桂花擁有特殊香氣，製作成茶飲，風味迷人。

2、 以時間多寡來挑選

平常忙碌、沒有太多時間照顧植物的人，建議選擇觀葉植物，或俗稱懶人植物的多肉植物、氣生性蘭花、空氣鳳梨等，或是挑選莖幹大、養分和水分儲存較多的植物，即使疏於照顧，也不會有立即的生命危險。

如有充足的照護時間，可以挑戰難度較高的植物，像是盆花植物、果樹盆栽等，再依照植物不同屬性，給予合適的照顧。

3依個人喜好挑選

有人特別喜歡蘭花，有人偏愛茶花，相信各位愛花人各有所好，因此選擇自己喜歡的植栽種植，從中觀察學習，並且慢慢培養種植的嗜好。

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《新手種花100問》