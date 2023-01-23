　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我家種什麼植物才好？園藝達人分享挑選3大重點　植栽新手必看

▲▼ 臥房,床,盆栽,植物 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家中一隅擺放綠色盆栽，空間既療癒又充滿生氣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

在家中擺放一些盆栽，可以為平淡的居家空間增添綠意，看起來生意盎然，同時打造療癒氛圍，但對植栽新手來說，光是要種什麼植物就很煩惱，擁有40年園藝經驗、種植超過1000種植物的陳坤燦，建議新手可以先考慮種花目的，再挑選適合植物，同時分享挑選植物的三大要點。

作者：陳坤燦
摘自：采實文化《新手種花100問》
●精選書摘

[廣告]請繼續往下閱讀...

「種什麼植物比較好？」、「什麼植物最好養？」、「什麼植物最容易種得活？」，是很多開始接觸植栽的新手們，優先考慮的問題。

選對適合的植物，才能成功種植
我通常會問大家：「你要種在室內還是室外、陽台還是屋頂？種植的空間有多大？光線照射程度如何？平常有多少時間可以照顧？澆水會不會麻煩？喜歡什麼花色？花要不要有香味？預算多少？有沒有忌諱？喜歡堅強耐活的，還是開花美但是壽命短的？」

總結以上的疑問，其實就是要請大家先評估「種植的目的」。了解自己栽培植物的需求、時間，以及嗜好，再來選擇要種的植物。選對了，就會得心應手，選錯了，花費許多心力可能也無法得到很好的回饋。

挑選植物的三大要點
1、 依照觀賞目的來挑選
想要增添綠意，可挑選觀音蓮、黛粉葉、蔓綠絨、山蘇、彩葉芋、五彩千年木等觀葉植物。想要製造繽紛色彩：以觀花植物為主，如矮牽牛、三色菫、百日草等，或是聖誕紅、仙客來、孤挺花等類型的盆花植物。

如果想要具有實用價值，選擇可食用的蔬菜，或薰衣草、薄荷、迷迭香等可入菜或泡茶的香草植物，或是桂花、茉莉花、梔子花等有香氣的香花植物。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

▲▼薰衣草和桂花擁有特殊香氣，製作成茶飲，風味迷人。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

2、 以時間多寡來挑選
平常忙碌、沒有太多時間照顧植物的人，建議選擇觀葉植物，或俗稱懶人植物的多肉植物、氣生性蘭花、空氣鳳梨等，或是挑選莖幹大、養分和水分儲存較多的植物，即使疏於照顧，也不會有立即的生命危險。

如有充足的照護時間，可以挑戰難度較高的植物，像是盆花植物、果樹盆栽等，再依照植物不同屬性，給予合適的照顧。

3依個人喜好挑選
有人特別喜歡蘭花，有人偏愛茶花，相信各位愛花人各有所好，因此選擇自己喜歡的植栽種植，從中觀察學習，並且慢慢培養種植的嗜好。

《新手種花100問》書摘（圖／采實文化提供）

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《新手種花100問》

ET快訊
黃河戲水「整群被沖走」畫面曝！　已2死多人下落不明
初二撞天恩日！　1招跟霉運說掰掰
越晚越冷！19縣市低溫特報　「雪崩式降溫」急凍5°C時間點曝
快訊／國道5車連撞「飛起來了」！　傻眼畫面曝
啦啦隊女神小內褲全脫辣翻　家人反對：媽媽看了難過
爸媽不在了！暖心嫂帶她回家過年：哥哥家也是妳家
快訊／初二悲劇　29歲警被撞飛10公尺殉職

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅17公里

想發財快看！初四補財庫儀式曝　擲筊「問這句」財神爺才會眷顧

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

「1.8萬現金」藏屋頂！大掃除翻出…被老鼠啃成碎片　爸躲一旁痛哭

除夕的台語怎麼說？他愣「好多長輩也不會」　正解曝光

除夕夜圍爐！她酸表弟「做外送」很低端...網全怒了下場慘

春節慢活羅東林業文化園區　知性感性收穫滿滿...開放時間看這裡

初四迎財神！高雄這間財神廟必拜　超狂「發財大砲」隨機撒現金

錢都去哪了？12生肖漏財原因一次看　屬鼠最容易錯過大財

酒家變身文青咖啡館　花蓮「拾豆屋」辣滴花誘人味蕾

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅17公里

想發財快看！初四補財庫儀式曝　擲筊「問這句」財神爺才會眷顧

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

「1.8萬現金」藏屋頂！大掃除翻出…被老鼠啃成碎片　爸躲一旁痛哭

除夕的台語怎麼說？他愣「好多長輩也不會」　正解曝光

除夕夜圍爐！她酸表弟「做外送」很低端...網全怒了下場慘

春節慢活羅東林業文化園區　知性感性收穫滿滿...開放時間看這裡

初四迎財神！高雄這間財神廟必拜　超狂「發財大砲」隨機撒現金

錢都去哪了？12生肖漏財原因一次看　屬鼠最容易錯過大財

酒家變身文青咖啡館　花蓮「拾豆屋」辣滴花誘人味蕾

初二上午國道3起客車追撞「回堵7公里」　國5北上紫爆時速僅17公里

想發財快看！初四補財庫儀式曝　擲筊「問這句」財神爺才會眷顧

外語好難？林昶佐靠這招戰勝腦霧　8國語版本「乾杯」這麼說

芭達雅最新「太空主題飯店」超狂！高空泳池看海　竟還有水上樂園

被美食耽誤的穿搭Youtuber！古娃娃玩疊穿　這2人也是Dcard常客

日本迎本季最強寒流　東京恐現零下3度低溫

寒冬開電動車必備神物「續航里程增加15%」！ZF發表加熱式安全帶

親子黃河戲水「整群被沖走」　2死7失蹤「孩童求救畫面」曝光！

初二撞天恩日！一年只有15天　1招跟霉運說掰掰

KID拍全家福「兒子突炸屎」！東區妹仔急伸手接　爆笑畫面全被拍

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

初三大凶之日！「7禁忌」碰不得

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

剛離開動物園　他幫媽借廁所遭嗆路邊上就好

更多熱門

相關新聞

耳讀學習法比閱讀更輕鬆

耳讀學習法比閱讀更輕鬆

你也是喜歡閱讀的人嗎？對於大量的資訊、必須學習的東西越來越多，日本專家就提出「耳讀」學習法，透過反覆播放聲音內容，讓大腦自動記憶，讓所有「聽過」的知識都能儲存、為你所用。

夫中風子成植物人婦午夜獨哭　暖警送物資

夫中風子成植物人婦午夜獨哭　暖警送物資

日本透明仙人掌美到像時間定格

日本透明仙人掌美到像時間定格

不是珍奶、台積電！　花博策展人：台灣這優勢全世界都羨慕

不是珍奶、台積電！　花博策展人：台灣這優勢全世界都羨慕

吵架避開2大地雷越吵感情越好

吵架避開2大地雷越吵感情越好

關鍵字：

書摘種花植物植栽

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

看見發光刮刮樂！　看護刮中200萬元加賓士休旅車

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面