　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

資訊量大爆炸　比閱讀更輕鬆又能有效記憶的「耳讀」學習法

▲▼學習。（圖／翻攝自PEXELS）

▲資訊量爆炸的時候，有效率的學習與吸收知識才是關鍵。（圖／翻攝自PEXELS）

記者張惠媛／綜合報導

你也是喜歡閱讀的人嗎？對於大量的資訊、必須學習的東西越來越多，日本專家就提出「耳讀」學習法，透過反覆播放聲音內容，讓大腦自動記憶，讓所有「聽過」的知識都能儲存、為你所用。

▲▼學習。（圖／翻攝自PEXELS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

作者：清水康一郎
譯者：慕樂
摘自：商周出版《耳讀學習法：比「閱」讀更有效率的記憶法》 

●精選書摘

資訊大爆炸的日常生活

接下來，我就針對學習過程中的訊息、知識、智慧、應用四個層面，一一加以詳細介紹。

第一階段是「訊息」。

訊息其實非常簡單，你只要把它想成「單純獲知」即可。

學習英文單字時，我們會查單字的意思和發音。比方說，查「walk」這個單字，可以得知它是「走路」的意思，這就是所謂的「訊息」。

讀本書的時候，你會意識到：「喔，有一種學習方法叫做耳讀。」這也是處於接收訊息的狀態。

眼睛看到的、耳朵聽到的，統統是訊息。訊息的範圍便是如此廣泛。

有人說，現在是資訊化社會，所以資訊氾濫，每天光是離開家門到達學校或公司之前，一個人便會接收到大量的訊息。

請各位回想今天一整天你接收到的所有訊息。

別人的對話、捷運車廂裡的廣告、別人手上的報紙、用手機或網路確認的新聞⋯⋯有太多訊息透過各種管道不斷躍入我們的眼睛或耳裡。現在，請各位把每一則訊息都好好想一想。

你會發現，傳入腦中的訊息林林總總，有價值的、無用的、學術的、八卦的，多不勝數。

才不過一天的時間，你所汲取的訊息便這麼龐雜，以致於你無法回憶起每一件事。這所有資訊，都在混亂的狀態下進入你的腦中。

總之，在（接收）訊息的這個階段，來自各種管道的訊息五花八門，有些我們會主動去接收，有些則是被動接收，還有一些消息我們則是根本不認為算得上訊息。

接收訊息還不夠，將它變成知識才重要

接下來，我們談談把訊息轉變成知識的階段。

現在，你的腦海裡儲放著各式各樣的訊息。尤其你的眼睛和耳朵會無意識地不斷接受各種消息，因此你的腦袋就好比一個亂七八糟的房間，到處塞滿零碎、片斷的訊息。

這些訊息有些是你需要的，有些則用不著。因此，你必須將需要的、不用的、有興趣的、沒有價值的訊息，好好地區分、整理。

一間亂七八糟的屋子，我們可以藉由把書放進書架、把筆插進筆筒、把大衣掛在衣架上收進衣櫃等，將它收拾得井然有序，並且從中對於屋裡的物品有了正確的認識，知道該將它們收在哪兒好。

訊息也是這麼回事。

隨意亂丟的訊息幾乎沒有用處。只有正確認識訊息，並且將它好好整理、歸納，它才會成為知識。

當然，認識和整理訊息的方法因人而異。由於訊息對於各人的重要性不同，同時間吸取同一訊息的人們對該消息的感受也不一樣──訊息的價值、意義，會因為接收方的需求不同而大相逕庭。

舉例來說，搭捷運的時候，你聽到有人提起某新款手機已經上市，這時候你心裡在想什麼呢？

或許你覺得這事跟自己沒什麼關係，不值得注意。

也或許你會想到：「它有可能影響到我公司產品的銷路。」

如果你像前者那樣，對該談話內容沒有什麼感覺，那些話對你便只是純粹的訊息，你聽過就算了。

倘若你是像後者，判斷這消息對自己可能有用處，這時你就會細心整理，把它當作知識。

★本圖、文經商周出版授權，摘自《耳讀學習法：比「閱」讀更有效率的記憶法

ET快訊
砸7萬2「買2本2000元刮刮樂」實測！　「這序號」每次買都
極樂網站被抄了！女模、學生妹任選　海削千萬
快訊／國1休旅車翻覆！　「3受困1送醫」搶救畫面曝
快訊／10:56規模4.3地震！　最大震度4級
脫光煮年菜！　美魔女裸體穿圍裙「雙球掉出來」
「富邦Costco聯名卡」年前曝光有玄機！　要270萬卡友做
8歲女放棄繼承18億財產！　剃頭出家當女僧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

大掃除迎好運　命理師曝6秘訣讓你桃花、貴人一直來

收長輩紅包！他拆開一看「是單數」秒退回：這是在包白包的

升遷加薪看這裡！　辦公室風水4撇步「電話放左邊事業運UP」

快訊／10:56花蓮地區發生有感地震　初判震度4級以上

快訊／10:56花蓮秀林規模4.3地震　最大震度4級

IG人氣蛋糕配送遲到90分鐘！店家道歉文遭網轟：責任竟推給司機

工讀生尾牙中1萬！前輩厚臉皮「點飲料」　下秒被1句話擊落超爽快

2023農曆春節桃園踏春趣　不能錯過的景點...一次報你知

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

蕭敬騰唱尾牙嗨脫衣剩吊嘎　高音嘶吼《王妃》《皮囊》

台南橋下隱藏關東煮 招牌豪邁大骨超過癮

砂石車未減速！紅燈還直衝　騎士當場遭輾…送醫搶救不治

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

大掃除迎好運　命理師曝6秘訣讓你桃花、貴人一直來

收長輩紅包！他拆開一看「是單數」秒退回：這是在包白包的

升遷加薪看這裡！　辦公室風水4撇步「電話放左邊事業運UP」

快訊／10:56花蓮地區發生有感地震　初判震度4級以上

快訊／10:56花蓮秀林規模4.3地震　最大震度4級

IG人氣蛋糕配送遲到90分鐘！店家道歉文遭網轟：責任竟推給司機

工讀生尾牙中1萬！前輩厚臉皮「點飲料」　下秒被1句話擊落超爽快

2023農曆春節桃園踏春趣　不能錯過的景點...一次報你知

吸毒男突發瘋…拿刀猛刺無辜小黑狗！新北最強獸醫4小時救牠一命

瑞銀上調日圓預測！　估今年升達120價位

新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

小笠原欣幸評蘇貞昌替蔡英文「擋子彈」　仍因「這2過」必須下台

相差56cm！最萌身高差情侶爆紅　小隻女狂被問「床上怎麼喬」崩潰

最長春節來了！彰化垃圾清運時程出爐　大年初四這3鄉鎮先作業　

獨／M.E.大轉型力推VTuber…EXITUS一期生出道　Boss、大學姊喊話

北市教育局清寒基金會「年節助學金」　讓弱勢生過好年

點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

黃金小兔抱胡蘿蔔、捧錢幣萌翻！墜飾5千元有找　招財又保值快戴上

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

過年雪崩式降溫　寒流襲台剩10°C

見女友裸體沒反應！　他「送1台車」安撫

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

張忠謀嗜吃炸物　獨家養生秘訣公開

回收放門口只拿值錢的　屋主氣炸

除夕10大地雷曝！最忌「踩年飯」

更多熱門

相關新聞

投資人必須投機

投資人必須投機

投資人本身就像任何生意人一樣是投機者。如果有人自豪地說：「我從不投機。」他就是無知的投機者，而且可能投機都賠錢。

奧運教練重新定義「真堅強」

奧運教練重新定義「真堅強」

前台積電主管的四大管理心法

前台積電主管的四大管理心法

關鍵字：

耳讀學習法書摘商周出版

讀者迴響

熱門新聞

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

即／花蓮4連霸議員張正治病逝　享年57歲

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

命理師：3生肖財運極佳一定要買彩券

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

最美禮生真的脫光了！

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

首爾最大貧民窟大火！死傷不明　500人急避難

余筱萍遭不明液體潑「臉灼傷」！

台南兇宅出租！業者誠實1句笑翻眾人

五月天阿信許願「幫周星馳唱主題曲」　本人真的現身

更多

最夯影音

更多
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來
劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面