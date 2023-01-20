資訊量大爆炸　比閱讀更輕鬆又能有效記憶的「耳讀」學習法

▲資訊量爆炸的時候，有效率的學習與吸收知識才是關鍵。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

你也是喜歡閱讀的人嗎？對於大量的資訊、必須學習的東西越來越多，日本專家就提出「耳讀」學習法，透過反覆播放聲音內容，讓大腦自動記憶，讓所有「聽過」的知識都能儲存、為你所用。

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作者：清水康一郎

譯者：慕樂

摘自：商周出版《耳讀學習法：比「閱」讀更有效率的記憶法》

●精選書摘

資訊大爆炸的日常生活

接下來，我就針對學習過程中的訊息、知識、智慧、應用四個層面，一一加以詳細介紹。

第一階段是「訊息」。

訊息其實非常簡單，你只要把它想成「單純獲知」即可。

學習英文單字時，我們會查單字的意思和發音。比方說，查「walk」這個單字，可以得知它是「走路」的意思，這就是所謂的「訊息」。

讀本書的時候，你會意識到：「喔，有一種學習方法叫做耳讀。」這也是處於接收訊息的狀態。

眼睛看到的、耳朵聽到的，統統是訊息。訊息的範圍便是如此廣泛。

有人說，現在是資訊化社會，所以資訊氾濫，每天光是離開家門到達學校或公司之前，一個人便會接收到大量的訊息。

請各位回想今天一整天你接收到的所有訊息。

別人的對話、捷運車廂裡的廣告、別人手上的報紙、用手機或網路確認的新聞⋯⋯有太多訊息透過各種管道不斷躍入我們的眼睛或耳裡。現在，請各位把每一則訊息都好好想一想。

你會發現，傳入腦中的訊息林林總總，有價值的、無用的、學術的、八卦的，多不勝數。

才不過一天的時間，你所汲取的訊息便這麼龐雜，以致於你無法回憶起每一件事。這所有資訊，都在混亂的狀態下進入你的腦中。

總之，在（接收）訊息的這個階段，來自各種管道的訊息五花八門，有些我們會主動去接收，有些則是被動接收，還有一些消息我們則是根本不認為算得上訊息。

接收訊息還不夠，將它變成知識才重要

接下來，我們談談把訊息轉變成知識的階段。

現在，你的腦海裡儲放著各式各樣的訊息。尤其你的眼睛和耳朵會無意識地不斷接受各種消息，因此你的腦袋就好比一個亂七八糟的房間，到處塞滿零碎、片斷的訊息。

這些訊息有些是你需要的，有些則用不著。因此，你必須將需要的、不用的、有興趣的、沒有價值的訊息，好好地區分、整理。

一間亂七八糟的屋子，我們可以藉由把書放進書架、把筆插進筆筒、把大衣掛在衣架上收進衣櫃等，將它收拾得井然有序，並且從中對於屋裡的物品有了正確的認識，知道該將它們收在哪兒好。

訊息也是這麼回事。

隨意亂丟的訊息幾乎沒有用處。只有正確認識訊息，並且將它好好整理、歸納，它才會成為知識。

當然，認識和整理訊息的方法因人而異。由於訊息對於各人的重要性不同，同時間吸取同一訊息的人們對該消息的感受也不一樣──訊息的價值、意義，會因為接收方的需求不同而大相逕庭。

舉例來說，搭捷運的時候，你聽到有人提起某新款手機已經上市，這時候你心裡在想什麼呢？

或許你覺得這事跟自己沒什麼關係，不值得注意。

也或許你會想到：「它有可能影響到我公司產品的銷路。」

如果你像前者那樣，對該談話內容沒有什麼感覺，那些話對你便只是純粹的訊息，你聽過就算了。

倘若你是像後者，判斷這消息對自己可能有用處，這時你就會細心整理，把它當作知識。

★本圖、文經商周出版授權，摘自《耳讀學習法：比「閱」讀更有效率的記憶法》