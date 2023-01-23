美軍基地也有「寵物醫院」　台裔阿兵哥收養浪浪拯救過程曝光

記者林彥臣／綜合報導

美軍為了照顧阿兵哥們的生活，在美軍基地裡面各種生活機能應有盡有，甚至連還附設寵物醫院，讓阿兵哥們的寵物都能得到妥善的照顧。一位駐韓台裔美軍阿兵哥，就在YouTube上開箱美軍的寵物醫院，並且曝光自己收養浪浪後，治療心絲蟲的過程。

▲台裔美軍阿兵哥開箱美軍基地的寵物醫院。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」因為收養了一隻叫做Charlie的浪浪，所以藉著這個機會，記錄了他拯救Charlie治療心絲蟲的過程，同時也開箱了美軍寵物醫院，給所有網友認識。

「肥宅阿兵哥」表示，他撿到了Charlie之後，就先送去了當地的民間寵物醫院進行檢查，檢查結果顯示Charlie感染了心絲蟲，所以又帶去了基地的寵物醫院再做一次檢查。

▲美軍基地醫官除了治療心絲蟲之外，在正式治療前，還要先確認Charlie的身體狀態，是否可以承受治療過程。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



「肥宅阿兵哥」帶著Charlie到美軍基地寵物醫院做了一連串檢查，包括心絲蟲快篩、抽血檢查、植入晶片、注射疫苗等等，先前在民間醫院做出來顯示Charlie呈現心絲蟲陽性反應，美軍基地快篩是陰性，不過為了確保檢查更準確，也抽了2管血液，送往實驗室做更詳細的檢驗，除了確認是否感染心絲蟲，也同時確認Charlie的肝腎功能，是否可以承受心絲蟲治療。

▲肥宅阿兵哥指出，他去的寵物醫院治療費用要價4000美元。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



「肥宅阿兵哥」還提到，南韓民間的寵物醫院治療費用大約4000美元（約新台幣12萬元）但是美軍基地寵物醫院，治療費用只要10%～15%的費用（約新台幣1.2萬～1.8萬元），他也不確定民間的醫院是不是想對他詐欺。

「肥宅阿兵哥」還介紹，美軍基地寵物醫院的醫生，是一位韓裔的醫生，不過他其實也是軍人，是一位寵物醫官，協助治療的女性助手，也是一位軍人，兵科是68T動物看護專員（Animal Care Specialist）。

▲Charlie治療完成後，已經可以跟其他的狗狗盡情玩耍跑跳。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



Charlie後來經過美軍實驗室的檢驗後，確定感染心絲蟲，醫官評估Charlie的身體狀態後，也安排了為期2個月的治療過程，現在Charlie已經可以跟其他狗狗一樣，盡情地跑跳玩耍。