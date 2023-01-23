春節散心首選！台北大縱走步道換新裝　透水木屑材質舒適感大增

▲水尾巴拉卡步道。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

新年穿新衣！台北市府今年也幫「水尾巴拉卡步道」換上新裝，將原本布滿青苔的塊石硬舖面換上透水木屑材質，讓民眾感受不同風貌及行走體驗，一同迎接新年到來。

▲「水尾巴拉卡步道」換新裝了！



台北市政府工務局大地工程處長池蘭生表示，水尾巴拉卡步道位於台北大縱走第二段路線上，為連接大屯山及竹子湖的重要步道，以往的塊石舖面已多年未重新翻修，因竹子湖山區常年潮濕，塊石鋪面隨處可見青苔，山友行走其間需小心謹慎。因此，大地處為提供民眾更好的行走體驗，針對該步道進行詳細調查量測後，為水尾巴拉卡步道換上新裝。

▲步道位於台北大縱走第二段路線上。



大地工程處道路步道科長蔡正發說明，設計團隊為改善步道濕滑情形，一開始先朝向採用透水鋪面進行評估，再考慮到使用者的感覺，決定利用木屑柔軟的材質，不僅減少膝蓋的負擔，也改善了原本濕滑的表面，增加山友們行走的舒適感。

▲木屑柔軟材質減少民眾膝蓋的負擔。



蔡正發補充，原有的塊石並非直接丟棄，而是使用在圍束木屑的格框材料上，透過老師傅的巧手下，為水尾巴拉卡步道量身打造出適合的尺寸，最後再加上大地處將風倒木加工再利用產出的木屑，讓步道重獲新生。「水尾巴拉卡步道」是一條以人為本，且兼具生態及環保的步道，行走其中時可以放慢腳步，細細品嘗。

▲原有的塊石使用在圍束木屑的格框材料上。