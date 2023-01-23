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大陸 大陸焦點 特派現場

華為天才少年造車夢碎！自游家宣布產品無法交付　新車才亮相2個月

▲▼ 自游家。（圖／翻攝自黑池財經）

▲ 自游家新產品。（圖／翻攝自黑池財經）

記者蔡儀潔／綜合報導

號稱華為天才少年的李一男創立了智慧型汽車品牌「自游家」，然而在新車亮相僅2個月後，宣佈無法交付產品，並會在48小時內全額退款。

據《黑池財經》報導，自游家NV於2022年10月亮相，是一款中大型5座SUV，「增程版」售價28.88萬元（人民幣，下同），標準續航版和長續航版價格分別是27.88萬元和31.88萬元。

新車上市發布後，自游家共計收到了2萬4376名用戶的意向金，涉及的退款金額或達到2400萬元。在公開信中，自游家向用戶表達了歉意，而作為補償，將為意向金用戶準備一台 NV的模型和200元的星巴克消費卡，「我們的產品可能短期內沒有機會送至各位的手中了，未來可能也沒有機會在我們的門店。」

為何自游家轟然倒塌，報導認為，問題主要都出在自游家收購的大乘汽車生產資質上。與海馬、江淮等代工車企不同，大乘汽車身背巨額債務瀕臨破產，實際上，早在2019年就陸續傳出「資不抵債」、「停工停產」等負面消息。

▲李一男。（圖／翻攝自百度百科）

自游家的夭折，同時也宣告了李一男回歸創業的失敗。據悉，李一男15歲入讀華科少年班，研究生二年級獲得華為的實習機會，正式入職的第二天就升任工程師，27歲成為華為最年輕的副總裁，之後的7年時間他才華盡顯，一度被稱為「華為太子」，會成為任正非的接班人。

李一男出走華為後，先是自行創業，之後擔任百度CTO，又涉足投資界，履歷可以說堪稱完美。然而，他2015年創辦小牛電動後，他因涉嫌股票內幕交易被警方帶走，最終鋃鐺入獄被判了2年半。他出獄後又選擇了投身電動汽車行業創業，但自游家第一款車還沒走向市場，就轟然倒塌。

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